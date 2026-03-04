聽新聞
外資出逃！股匯雙殺 台積電淪提款機

聯合報／ 記者陳儷方藍鈞達鄭媁、編譯任中原／綜合報導

中東戰事導致投資人擔心能源供應中斷與通膨風險，外資大賣台股並大舉匯出，造成昨天股匯雙殺，外資賣超台股九四七億元、匯市總成交量四十四點三九五億美元，雙創史上第三大量。

全球股市三日盤中大跌，美股道瓊工業指數、道瓊歐洲Stoxx 600指數都跌逾百分之二，韓股重挫百分之七點二，引領亞股走低，全球公債也遭拋售，走勢與價格相反的美國、德國、英國、日本及澳洲的公債殖利率，全都上漲。

台股昨天開高震盪後下殺，大盤指數重挫七七一點、跌幅百分之二點二，失守三萬五千點關卡，以三萬四三二三點作收，成交量爆出一兆五七六億元天量。台股大盤指數本周連跌兩天，指數大跌逾千點，成交量則放大至破兆元，尤其昨天出現巨量長黑行情，其中台積電連續四天被外資當提款機，累計賣超六點三一萬張。

行政院長卓榮泰昨在立法院備詢指出，會仿照過去經驗，當股市波動到一定程度，會請國安基金委員討論。

台新投顧副總黃文清說，此次修正屬於「事件型回檔」，主要是受到中東局勢影響，市場短線風險偏好下降，投資人傾向先行退場觀望；由於先前指數累積漲幅已大，籌碼面本就有整理需求，在利空消息催化下，賣壓集中釋出，成交量因而放大。外資操作應是偏向短線因應國際情勢變化的調整，並非基本面出現重大轉折。

隨著台股大跌，資金匯出潮也衝擊匯市，新台幣昨天重貶一點七八角，收在卅一點六○九元，跌破卅一點六元整數關卡。

本周兩個交易日貶值三點五八角，貶幅超過一個百分點。匯銀人士推估，外資昨匯出近廿三億美元，成為新台幣急貶的主要原因。

「這樣嚇死人的大量，也只有外資集體匯出能做到」，匯銀主管表示，台股昨一路下殺，新台幣早盤還有部分出口商拋匯力道抵擋匯價下跌，但台股收盤後，外資匯出力道出現，應該就是這幾天賣出台股的資金匯出，也讓新台幣盤中最低一度觸及卅一點六四元。

匯銀主管指出，國際美元因為避險需求表現強勢，原本就預期新台幣會有一波跌幅，但卅一點五、卅一點六元兩天內接連貶破，「確實有點意外的快。」何況，預期央行會適度調節，但是從尾盤走勢來看，央行沒有過多干預市場，才連連跌破整數關卡。

匯銀主管說，外資匯出力量不減，一定會帶動進口商恐慌性買匯，屆時會推動匯價貶值更快，若央行遲不出手，恐怕新台幣卅二元大關挑戰很快就會到來。

台積電 外資 黃文清 道瓊工業指數 公債殖利率 股匯

