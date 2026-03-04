聽新聞
0:00 / 0:00

通膨蠢動！中東戰爭 專家憂衝擊我物價與出口

聯合報／ 記者藍鈞達、編譯葉亭均／綜合報導
中東戰事推升能源價格上漲，進而引發通膨疑慮，學者指出，若油價攀升，國內物價、出口動能與央行利率政策恐同時面臨考驗。本報資料照片
中東戰事推升能源價格上漲，進而引發通膨疑慮，學者指出，若油價攀升，國內物價、出口動能與央行利率政策恐同時面臨考驗。本報資料照片

中東戰事升溫，國際油價與航運費率同步走揚，能源與物資成本蠢動，引發外界對新一波通膨的憂慮。多位學者指出，若戰事時間拉長，油價高檔盤旋，對全球與台灣經濟都將形成壓力，國內物價、出口動能與央行利率政策恐同時面臨考驗。

中東戰事導致荷莫茲海峽與波灣多國油氣生產實質停擺，布蘭特原油期貨昨天盤中跳漲百分之六至每桶八十二點三七美元，西德州中級原油也漲百分之六點一至每桶七十五點五五美元，歐洲天然氣期貨飆漲百分之廿。分析師預期，若伊朗衝突拉長，油價可能觸及一百美元。

中央大學經濟系教授吳大任表示，戰爭推升能源成本，對全球經濟都是壓力來源，目前情勢難以預測，若衝突時間拉長至半年甚至一年，油價恐長期維持高檔，連帶推升航運費用與大宗物資價格。台灣高度仰賴進口能源，整體物價勢必墊高，接下來政府會「面臨嚴峻的通膨考驗」。

台灣經濟研究院院長張建一指出，主計總處之前公布的物價年增率之所以偏低，主要是因為能源和蔬果價格偏低，因此壓抑整體漲幅；一旦國際能源價格上漲，對台灣的消費者物價指數（ＣＰＩ）就有上修的壓力。

回顧二○二二年，政府直接凍漲油電，整體物價才沒有惡化，當時物價年增率最多只到百分之四。吳大任說，這一次若還要凍漲油電，從台電和中油的財務狀況來說可能不容易，政策空間恐怕相對有限。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生則說，現在就看戰事多久能解決，油價如果上來會有兩個衝擊面向，第一個是製造業成本上升，第二個是全球性通膨打壓美國及歐洲的需求，連帶影響我國出口。他解釋，如果戰事打得長，就會影響終端市場，大家會先顧好民生必需品，其他的不一定會買，而這就會削弱台灣電子產業的出口動能。

吳大任指出，能源價格的上漲對生產端、消費端都會有影響，例如若美國在這次的戰事過程中引發通膨，ＡＩ相關產業的獲利衰退，連帶影響資本支出，台灣供應鏈就會受傷。

至於央行利率政策，吳大任分析，假設出口動能受到打壓，而國內通膨又因能源價格而起，央行利率政策將會面臨兩難。身兼央行理事的張建一則認為，現在的數據多半是美伊開打前的統計，央行應會關注後續數據，來決定利率政策調整與否。

通膨 CPI 物價 國際油價 AI 美伊開戰

延伸閱讀

美伊戰事相對短暫…專家示警若持續「能源市場恐大亂」 顛覆供應鏈、推升通膨

中東戰事引發通膨？ 兆豐金控董座揭關鍵：短期內不至於造成物價波動

美伊大戰超出預期 法國巴黎銀行財富管理分析3情境「油價恐飆破每桶100美元」

中東衝突油價漲…歐洲央行示警歐元區通膨飆升、產出下滑風險

相關新聞

談判大半年…122條款「關稅10%+MFN」實際差落差曝光 我仍不如日韓

美國川普政府目前對全球以貿易法第122條課徵關稅，實際稅率為10％+MFN（最惠國待遇），經濟部產發署長邱求慧表示，雖然看起來與台美對等貿易協定（ART）談定的15％不疊加，稅率相差不大，卻較不利於台灣，因為相較於台灣的競爭對手日韓，台灣還是多了MNF的差距。

Taiwan有AI一定賺錢！ 賴總統：今年國民平均所得有望破4萬美元

賴清德總統3日出席全國工業總會「115年工商團體春節聯誼」。他提到，去年突發性大成長，經濟成長率8.68%，第4季是12.68%，相當罕見。並且很難得的是，國民平均所得也在去年來到3萬9,294美金，今年此刻應該已經突破4萬美金了。

2025新制勞退六成領破2萬元 個人專戶開放查詢

2025年度新制勞退基金運用收益為7,468億9,812萬餘元，勞保局已於3日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

外資出逃！股匯雙殺 台積電淪提款機

中東戰事導致投資人擔心能源供應中斷與通膨風險，外資大賣台股並大舉匯出，造成昨天股匯雙殺，外資賣超台股九四七億元、匯市總成交量四十四點三九五億美元，雙創史上第三大量。

中東戰火釀航運危機！專家憂全球供應鏈斷

中東軍事衝突升溫，導致中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款的不確定性升高。

通膨蠢動！中東戰爭 專家憂衝擊我物價與出口

中東戰事升溫，國際油價與航運費率同步走揚，能源與物資成本蠢動，引發外界對新一波通膨的憂慮。多位學者指出，若戰事時間拉長，油價高檔盤旋，對全球與台灣經濟都將形成壓力，國內物價、出口動能與央行利率政策恐同時面臨考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。