通膨蠢動！中東戰爭 專家憂衝擊我物價與出口

中東戰事升溫，國際油價與航運費率同步走揚，能源與物資成本蠢動，引發外界對新一波通膨的憂慮。多位學者指出，若戰事時間拉長，油價高檔盤旋，對全球與台灣經濟都將形成壓力，國內物價、出口動能與央行利率政策恐同時面臨考驗。

中東戰事導致荷莫茲海峽與波灣多國油氣生產實質停擺，布蘭特原油期貨昨天盤中跳漲百分之六至每桶八十二點三七美元，西德州中級原油也漲百分之六點一至每桶七十五點五五美元，歐洲天然氣期貨飆漲百分之廿。分析師預期，若伊朗衝突拉長，油價可能觸及一百美元。

中央大學經濟系教授吳大任表示，戰爭推升能源成本，對全球經濟都是壓力來源，目前情勢難以預測，若衝突時間拉長至半年甚至一年，油價恐長期維持高檔，連帶推升航運費用與大宗物資價格。台灣高度仰賴進口能源，整體物價勢必墊高，接下來政府會「面臨嚴峻的通膨考驗」。

台灣經濟研究院院長張建一指出，主計總處之前公布的物價年增率之所以偏低，主要是因為能源和蔬果價格偏低，因此壓抑整體漲幅；一旦國際能源價格上漲，對台灣的消費者物價指數（ＣＰＩ）就有上修的壓力。

回顧二○二二年，政府直接凍漲油電，整體物價才沒有惡化，當時物價年增率最多只到百分之四。吳大任說，這一次若還要凍漲油電，從台電和中油的財務狀況來說可能不容易，政策空間恐怕相對有限。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生則說，現在就看戰事多久能解決，油價如果上來會有兩個衝擊面向，第一個是製造業成本上升，第二個是全球性通膨打壓美國及歐洲的需求，連帶影響我國出口。他解釋，如果戰事打得長，就會影響終端市場，大家會先顧好民生必需品，其他的不一定會買，而這就會削弱台灣電子產業的出口動能。

吳大任指出，能源價格的上漲對生產端、消費端都會有影響，例如若美國在這次的戰事過程中引發通膨，ＡＩ相關產業的獲利衰退，連帶影響資本支出，台灣供應鏈就會受傷。

至於央行利率政策，吳大任分析，假設出口動能受到打壓，而國內通膨又因能源價格而起，央行利率政策將會面臨兩難。身兼央行理事的張建一則認為，現在的數據多半是美伊開打前的統計，央行應會關注後續數據，來決定利率政策調整與否。