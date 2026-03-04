聽新聞
關稅協定效力美依序通知 經部、財部研議進口非美汽車零組件降稅

經濟日報／ 記者任君翔歐芯萌／台北報導
賴清德總統（右）昨天出席工商團體春節聯誼會，向出席工商界代表致意。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統（右）昨天出席工商團體春節聯誼會，向出席工商界代表致意。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統昨（3）日表示，政府將持續與美國溝通，確保談判成果不變；對於台美對等貿易協定（ART）是否仍有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，依序通知所有已簽約國家，包括台灣在內。

另外台美ART中承諾美車進口零關稅，業界期待政府同步調降汽車貨物稅與零組件關稅。經濟部長龔明鑫在立法院回應，現行貨物稅採定額減徵已照顧國產車，未來國產車若自美國進口引擎、變速箱等，同樣享零關稅優惠，至於進口其他國家零組件是否同步調降，經濟部將與財政部共同研議。

八大工商團體昨日舉辦春節聯誼會，賴總統出席致詞表示，政府將加強對中小微企業支持，推動「AI新十大建設」與強化國防韌性。

昨日包括海基會董事長蘇嘉全、環境部長彭啓明、數發部長林宜敬均出席；工商團體則包括工總理事長潘俊榮、商總理事長許舒博、工商協進會理事長吳東亮、中小企業總會理事長李育家、工業協進會理事長葉政彥、貿協董事長黃志芳到場。

針對關稅問題，賴總統表示，美國根據國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施關稅，但該法律基礎已被美國聯邦法院撤銷，回到15%疊加最惠國關稅稅率，相較之下，台灣談判成果為15%不疊加，更具優勢，因此台灣無意改變談判結果，會持續跟美國溝通，把握好不容易取得的成果。

賴總統再次喊話立法院，強調中央政府總預算至關重要，若能早日通過並執行，將有助福國利民與經濟成長；同時須強化國防，1.25兆元國防特別預算分八年編列，每年約1,560億元，相較日、韓等鄰國並未偏高。

潘俊榮表示，隨著許多產業導入AI，已孕育出一整片「護國群山」，台灣在投資美國外，也可聯合美國，投資全世界。

卓榮泰昨日赴立院專案報告「台美關稅談判結果及其影響」並備詢，他表示，談判團隊已與美方密切聯繫，確認美方往後行政作為。

