工商界籲堅持台美協定談判成果

工總榮譽理事長、金仁寶集團總裁許勝雄昨（3）日表示，業界希望台美對等貿易協定（ART）能夠執行，如果ART不算數，後續無論301或232條款都會面臨新狀況，認為應繼續向美國堅持、確保協定繼續生效，維持原談判結果，對台灣應會比較正面。

八大工商團體昨日舉辦「115年工商團體春節聯誼活動」，許勝雄及工商界代表並針對美、伊開戰對產業界可能衝擊、及關稅變數發表看法。對於美國關稅新局面，工商團體向政府喊話，希望向美堅持原談判成果。

對於中東戰火，許勝雄表示，預估中東戰事不會持續太久，目前僅短期影響，長期仍要看全球整體經濟表現，他預估全球經濟成長率應可維持在與去年持平的3.3%水準。

商總理事長許舒博表示，能源供應是重大國安問題，期望政府早日說明，是否已有穩定調度方案。他表示，台灣能源大量依賴進口，無論是石油或天然氣供應，對台灣來說都是非常重大的國安問題。期望政府能確保穩定能源供應，否則無論對企業或家庭將是雪上加霜。