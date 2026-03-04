聽新聞
0:00 / 0:00

中東情勢緊張 卓揆掛保證能源「不斷氣」

經濟日報／ 記者歐芯萌洪安怡／台北報導
行政院長卓榮泰。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰。記者杜建重／攝影

中東情勢緊張，各界關注能源進口是否受衝擊。行政院長卓榮泰昨（3）日表示，政府會緊鑼密鼓，在這個月去確認所有能源供應無虞；經濟部提出三階段方案，包含提前調貨、亞洲調貨、市場買現貨，保證國內能源絕不斷氣。

對於短期是否有限電危機？經濟部長龔明鑫回應，絕對不會，除了確保天然氣來源，還有一些非燃氣備用機組。

卓揆昨日率各部會首長赴立法院專案報告「台美關稅談判結果及其影響」並備詢，許多立委關切中東情勢帶來的能源隱憂。國民黨立委林沛祥質詢，美伊開戰，能源危機就是國安危機，台灣天然氣有逾三成來自卡達，目前情況如何？

卓榮泰表示，戰爭發生第一天，國安團隊已向總統和行政團隊提出說明，經濟部已啟動緊急應變。龔明鑫表示，已由經濟部次長賴建信每日主持專案會議，觀察情勢變化。3月前半月天然氣已運出荷莫茲海峽，整月天然氣已調到貨，4月調貨也已啟動。

經濟部三階段方案確保能源供應
經濟部三階段方案確保能源供應

外界關注是否帶動電價上漲？是否啟動煤炭發電？龔明鑫解釋，大家都希望戰事是短期，較不會對電價上漲造成影響，目前仍需觀察，電價決定權在電價審議委員會，煤炭發電則是最後手段。

是否對國內油氣進口造成衝擊？龔明鑫指出，經濟部有三階段方案。能源署指出，面對潛在供應危機，已責成中油備妥三階段因應方案。

首先是「提前調貨」，優先調度如美國、澳洲等非中東氣源支應；其次為「亞洲調貨」，與日、韓等鄰近買家商議互援機制；最後則是「市場買現貨」，以充裕料源補足缺口，保證國內「絕不會斷氣」。台電方面也已備妥備用電力設施，在必要時電力備援。

經濟部表示，2月10日已與美國最大液化天然氣（LNG）出口商Cheniere簽署25年長約，自6月起開始交貨，明年起每年供貨量可達120萬公噸，保證國內絕不會斷氣。

經濟部強調，中油公司目前已充分掌握抵港船期，短期供應無虞；透過來源多元化與緊急應變機制，即便面臨如伊朗長期封鎖等極端情境，國內亦有足夠能量維持供電與供氣穩定。

另外中東戰火波及台股，立委關注國安基金動向，卓榮泰表示，已要求金管會、財政部密切注意。至於國安基金是否進場護盤，他表示，若股市波動到一定程度，將交由國安基金委員會來討論。

龔明鑫 天然氣 林沛祥

延伸閱讀

【重磅快評】天然氣11天見底 曾文生卻大談廣建燃氣機組？

中東戰事恐影響能源供應 經濟部祭三階段「不斷氣」方案

中東戰事波及天然氣漲電價？ 龔明鑫：正從澳日韓調貨

荷莫茲危機避免斷油斷氣 經部短期先採「這三備援方案」供應天然氣

相關新聞

通膨蠢動！中東戰爭 專家憂衝擊我物價與出口

中東戰事升溫，國際油價與航運費率同步走揚，能源與物資成本蠢動，引發外界對新一波通膨的憂慮。多位學者指出，若戰事時間拉長，油價高檔盤旋，對全球與台灣經濟都將形成壓力，國內物價、出口動能與央行利率政策恐同時面臨考驗。

談判大半年…122條款「關稅10%+MFN」實際差落差曝光 我仍不如日韓

美國川普政府目前對全球以貿易法第122條課徵關稅，實際稅率為10％+MFN（最惠國待遇），經濟部產發署長邱求慧表示，雖然看起來與台美對等貿易協定（ART）談定的15％不疊加，稅率相差不大，卻較不利於台灣，因為相較於台灣的競爭對手日韓，台灣還是多了MNF的差距。

Taiwan有AI一定賺錢！ 賴總統：今年國民平均所得有望破4萬美元

賴清德總統3日出席全國工業總會「115年工商團體春節聯誼」。他提到，去年突發性大成長，經濟成長率8.68%，第4季是12.68%，相當罕見。並且很難得的是，國民平均所得也在去年來到3萬9,294美金，今年此刻應該已經突破4萬美金了。

中東情勢緊張 卓揆掛保證能源「不斷氣」

中東情勢緊張，各界關注能源進口是否受衝擊。行政院長卓榮泰昨（3）日表示，政府會緊鑼密鼓，在這個月去確認所有能源供應無虞；經濟部提出三階段方案，包含提前調貨、亞洲調貨、市場買現貨，保證國內能源絕不斷氣。

大紅包來了！新制勞退近四成勞工 分紅逾5萬

2025年新制勞退基金大賺，勞工平均分紅5.7萬元，再創新高。勞保局昨（3）日完成收益分配，並揭示於勞退個人專戶。有約772萬戶、近六成勞工分紅金額超過2萬元，更有約493萬戶、約37.7％勞工分紅超過5萬元。

2025新制勞退六成領破2萬元 個人專戶開放查詢

2025年度新制勞退基金運用收益為7,468億9,812萬餘元，勞保局已於3日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。