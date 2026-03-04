中東情勢緊張 卓揆掛保證能源「不斷氣」

中東情勢緊張，各界關注能源進口是否受衝擊。行政院長卓榮泰昨（3）日表示，政府會緊鑼密鼓，在這個月去確認所有能源供應無虞；經濟部提出三階段方案，包含提前調貨、亞洲調貨、市場買現貨，保證國內能源絕不斷氣。

對於短期是否有限電危機？經濟部長龔明鑫回應，絕對不會，除了確保天然氣來源，還有一些非燃氣備用機組。

卓揆昨日率各部會首長赴立法院專案報告「台美關稅談判結果及其影響」並備詢，許多立委關切中東情勢帶來的能源隱憂。國民黨立委林沛祥質詢，美伊開戰，能源危機就是國安危機，台灣天然氣有逾三成來自卡達，目前情況如何？

卓榮泰表示，戰爭發生第一天，國安團隊已向總統和行政團隊提出說明，經濟部已啟動緊急應變。龔明鑫表示，已由經濟部次長賴建信每日主持專案會議，觀察情勢變化。3月前半月天然氣已運出荷莫茲海峽，整月天然氣已調到貨，4月調貨也已啟動。

經濟部三階段方案確保能源供應

外界關注是否帶動電價上漲？是否啟動煤炭發電？龔明鑫解釋，大家都希望戰事是短期，較不會對電價上漲造成影響，目前仍需觀察，電價決定權在電價審議委員會，煤炭發電則是最後手段。

是否對國內油氣進口造成衝擊？龔明鑫指出，經濟部有三階段方案。能源署指出，面對潛在供應危機，已責成中油備妥三階段因應方案。

首先是「提前調貨」，優先調度如美國、澳洲等非中東氣源支應；其次為「亞洲調貨」，與日、韓等鄰近買家商議互援機制；最後則是「市場買現貨」，以充裕料源補足缺口，保證國內「絕不會斷氣」。台電方面也已備妥備用電力設施，在必要時電力備援。

經濟部表示，2月10日已與美國最大液化天然氣（LNG）出口商Cheniere簽署25年長約，自6月起開始交貨，明年起每年供貨量可達120萬公噸，保證國內絕不會斷氣。

經濟部強調，中油公司目前已充分掌握抵港船期，短期供應無虞；透過來源多元化與緊急應變機制，即便面臨如伊朗長期封鎖等極端情境，國內亦有足夠能量維持供電與供氣穩定。

另外中東戰火波及台股，立委關注國安基金動向，卓榮泰表示，已要求金管會、財政部密切注意。至於國安基金是否進場護盤，他表示，若股市波動到一定程度，將交由國安基金委員會來討論。