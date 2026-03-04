大紅包來了！新制勞退近四成勞工 分紅逾5萬

2025年新制勞退基金大賺，勞工平均分紅5.7萬元，再創新高。勞保局昨（3）日完成收益分配，並揭示於勞退個人專戶。有約772萬戶、近六成勞工分紅金額超過2萬元，更有約493萬戶、約37.7％勞工分紅超過5萬元。

勞動基金去年全年收益1兆1,177億元，收益率為16.06%。新制勞退基金去年收益數7,468億9812萬餘元、收益率15.6%，打破2024年紀錄，新制勞退收益再創新高。

據統計，此次參與收益分配的退休金個人專戶約1,310萬戶，59％勞工分配金額超過2萬元，約772萬戶，其中超過5萬元者約493萬戶、占37.7％。

勞保局說明，因個別勞工退休金繳納時間及金額均不相同，每位勞工實際分配到的收益金額也有差異，並非直接以當年度收益除以個人專戶數平均分配。勞工昨日起已可透過多元方式查詢分紅情況。

勞動基金運用局每年2月底公布前一年度投資損益與績效，勞保局在3月底前辦理收益分配，勞工可隨時至個人勞退專戶內查詢目前累計本金與收益金額。

勞退專戶中的本金不受投資盈虧所影響，分紅部分則有「保證收益機制」，自勞工開始提繳到領取退休金之日止，期間收益不得低於當地銀行2年定期存款利率計算之收益，如有不足由國庫補足。不過，勞工實際上不能領出分紅金額，將連本帶利滾入下一年度投資，直至滿60歲才可領出勞退帳戶金額。

另外，勞退新制規定，勞工提繳年資滿15年以上，可選擇「按月領取」或「一次請領」退休金，但選定後不能再更改，實務上部分民眾因不熟悉規定，誤選月領退休金。勞動部已預告修法，將新增「30天猶豫期」，選擇月領者可在首次撥付入帳日起30天內，申請變更改為一次請領。