台灣無人機 今年產值挑戰200億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

繼半導體之後，台美合作產業重點指向無人機經濟部將打造台灣成為無人機民主供應鏈亞太中心，作為今年產業發展重點。經濟部提三大策略，以國防部及各部會合計採購近10萬架無人機作為練兵場，並拓展出口，今年產值以200億元為目標，預計2030年將倍增至逾400億元。

經濟部產發署署長邱求慧表示，2024年台灣無人機產值50億元，出口值僅1.4億元；去年產值129億元，成長1.58倍，出口值29.5億元。去年波蘭為台灣無人機最大出口國，捷克第二，美國第三。台灣無人機業者近期成功切入美國第一大無人機公司Skydio、全球第二大無人機公司法國Parrot的非紅供應鏈。

邱求慧指出，經濟部產發署推動無人機產業有三大策略，首先是擴大國內市場、拓展國際市場；第二技術面上將與國際產學研及國際大廠鏈結，以技術移轉或共同研發，加速整機自主研發能力；第三在環境面，在嘉義民雄形成產業聚落暨生態系，並評估嘉義水上或屏東恆春等區域，作為大型無人機試飛的示範場域。

產發署指出，國防部對外公布自2026年起規劃採購48,750架軍用無人機，以內需拉動零組件供應鏈升級，成為國防自主能量與產能練兵場。據國發會統計，各部會2026至2028年間規劃採購合計50,898架公務應用無人機，兩者合計近10萬架。

技術發展方面，今年將著重於開發軍民通用無人機之酬載、通訊、飛導控、 地導控等關鍵模組（含晶片）與AI應用技術。

