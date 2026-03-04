台灣無人機 今年產值挑戰200億元

繼半導體之後，台美合作產業重點指向無人機。經濟部將打造台灣成為無人機民主供應鏈亞太中心，作為今年產業發展重點。經濟部提三大策略，以國防部及各部會合計採購近10萬架無人機作為練兵場，並拓展出口，今年產值以200億元為目標，預計2030年將倍增至逾400億元。

經濟部產發署署長邱求慧表示，2024年台灣無人機產值50億元，出口值僅1.4億元；去年產值129億元，成長1.58倍，出口值29.5億元。去年波蘭為台灣無人機最大出口國，捷克第二，美國第三。台灣無人機業者近期成功切入美國第一大無人機公司Skydio、全球第二大無人機公司法國Parrot的非紅供應鏈。

邱求慧指出，經濟部產發署推動無人機產業有三大策略，首先是擴大國內市場、拓展國際市場；第二技術面上將與國際產學研及國際大廠鏈結，以技術移轉或共同研發，加速整機自主研發能力；第三在環境面，在嘉義民雄形成產業聚落暨生態系，並評估嘉義水上或屏東恆春等區域，作為大型無人機試飛的示範場域。

產發署指出，國防部對外公布自2026年起規劃採購48,750架軍用無人機，以內需拉動零組件供應鏈升級，成為國防自主能量與產能練兵場。據國發會統計，各部會2026至2028年間規劃採購合計50,898架公務應用無人機，兩者合計近10萬架。

技術發展方面，今年將著重於開發軍民通用無人機之酬載、通訊、飛導控、 地導控等關鍵模組（含晶片）與AI應用技術。