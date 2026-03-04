兆豐金控董事長董瑞斌看中東戰火 暫不影響物價

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事攻擊，兆豐金控（2886）董事長董瑞斌昨（3）日分析，後續關鍵在於戰事持續多久，以目前來看，研判短期一、兩個月內應不致於造成國內物價波動；若戰事拉長，就可能會牽動美國聯準會（Fed）的降息步調。

中東戰事升溫引發油氣價格上漲，可能影響國內物價。董瑞斌指出，假設在沒有人為哄抬的情況下，完全反映國際油價漲幅，目前水電燃氣占PPI（生產者物價指數）約占7%，電費約占4%，油料費占CPI權重約2%，對於國內通膨的影響性應屬有限。但他也說，就怕除了水電燃氣之外，也反映在其他物價上，這也是為什麼政府要出面穩定物價，就是為了避免趁機哄抬物價。

中東戰火也導致荷莫茲海峽運輸停擺，台灣進口的油源、天然氣等能源面臨安全性考驗，董瑞斌表示，卡達雖是台灣進口天然氣的最大來源，但過去幾年中油持續分散油源，包括澳洲、美國現在都可以提供天然氣，可以透過替代方式解決，研判短期一個月內，對於物價不會有太大的波動。

董瑞斌也說，中油有穩定機制，真正反映的空間不大，除非油價一口氣上漲20%、持續上漲半年以上，連中油都承受不了，國庫預算補貼又不通過，只好調整；否則一、二個月內不會純粹因油氣而造成物價波動。

至於是否影響聯準會的利率決策，董瑞斌則認為，這次很明顯是因能源所造成的影響，聯準會主要是看個人消費支出物價指數（PCE），而非消費者物價指數（CPI），預料可能排除突發性因素，相對上漲的幅度可能不會這麼高。

