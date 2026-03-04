經部助攻無人機搶單美國 爭取最高等級認證打入美軍採購清單

經濟部推動無人機產業，搶國際訂單，產業發展署署長邱求慧昨（3）日表示，繼成功取得「綠色無人機」認證後，今年進一步爭取美國最高等級的「藍色無人機」認證，可進入美國軍事採購清單，將市場規模推向高峰。

產發署昨日盤點今年五大業務重點，包括協助產業因應美國關稅變化、持續落實五大信賴產業政策、推動百工百業導入AI（AI普及率提升至30％）、加強對弱勢及偏鄉協助、促進企業創投投資新創等。

五大信賴產業涵蓋軍工，無人機產業是今年亮點。邱求慧指出，台灣已取得「綠色無人機（Green UAS）」認證，足以供應商業需求，今年目標是爭取最高等級的「藍色無人機（Blue UAS）」認證，以打入美國軍事採購清單。

邱求慧表示，產發署「晶創計畫」（晶創IC設計補助計畫）中，今年鎖定三大提案重點，包括無人機晶片、低軌衛星晶片及機器人晶片。未來透過晶創計畫與工研院產線支援，引導業者開發高客製化、高競爭力的專用晶片，不與台積電（2330）搶產能，全面提升自主化程度。

另外，國民黨立院黨團擬提《晶片國安法》並列為優先法案，邱求慧分析，現行法規僅針對中國大陸技術輸出採「N-1」原則（最先進製程落後一個世代），若對其他國家也增設「N-1」或「N-2」等限制，可能反而創造新問題。

提及美國關稅政策，邱求慧指出，政府正與美方研議落實台美對等貿易協定（ART）的法律依據，待法規面釐清並送立院審查通過，方能進行進口稅則修改與汽車市場開放等後續配套。但政府對產業協助不受影響。

產發署將針對機械、車輛零組件、金屬製造、石化及橡塑膠等受衝擊的基磐產業成立輔導團，引導產業導入AI應用轉型，強化產業韌性。

另外《產業創新條例》先前修法，將投資抵減支出上限提高至20億元，邱求慧指出，2024年產創投抵金額大約是1,100多億元，2025年預計會達到1,700億元。預期增加部分主要落在AI設備、節能減碳設備兩大項。