快訊

已向當事警員道歉！基隆派出所長指導洗警用機車 「抹車吮指」被記申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

解土方之亂 公平會喊：違法聯合行為零容忍、必定嚴格執法

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
今年起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，業者反彈，加上合法土資場嚴重不足，掀起土方之亂。記者劉學聖／攝影
今年起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，業者反彈，加上合法土資場嚴重不足，掀起土方之亂。記者劉學聖／攝影

營建剩餘土石方全流向管理新規1月上路後卻引發土方之亂，內政部3日拜會公平會，針對土方收受費用異常波動情形交流意見。內政部表示，會中請公平會協助釐清有無不當聯合行為或其他違反公平交易法情事，公平會也強調，對於違法的聯合行為零容忍，必定嚴予執法。

內政部今年實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每一個進出點皆以電子聯單申報，取代原有紙本聯單申報方式，以遏止不肖業者不實繞場、製作假聯單及虛偽申報土石方數量等違規情事，但上路後卻造成土方收受費用異常波動。

內政部次長董建宏3日與國土署長蔡長展拜會公平會代理主委陳志民，雙方針對土方收受費用異常波動情形進行意見交流。董建宏表示，內政部擴充土方去化暫置量能，持續公布土方收容區域量能及價格，以維護市場正常秩序。

有關土石方市場價格異常情形，內政部日前已函請公平會協助啟動調查，3日再次請公平會釐清有無不當聯合行為或其他違反公平交易法情事，共同健全產業發展。

公平會表示，先前已因應輿情反映，陸續訪查市況，初步掌握土石方市場動態，若國土署及各地方政府發現有業者藉機聯合調漲土石方處理價格之具體事證，可交由公平會立案調查。

董建宏表示，在行政院跨部會協調下，土石方去化問題已獲得相關配套措施協助。

蔡長展指出，調查結果顯示，全台平均處理費用約為每立方公尺1,235元，直轄市土石方處理費用平均每立方公尺為1,545元，全國平均處理費用最高為台北市，其次為新竹市與彰化縣，均超過每立方公尺2,000元。

此外，截至2日止，全國裝機總申請量為7,799輛，裝機中374輛，已有7,425輛可上路，加計環境部環保車機及地方政府雙軌併行車輛，共有1萬4,816輛可立即清運土石方，已足夠滿足土方運輸需求。

公平會 內政部 土方

延伸閱讀

土方之亂掀價格異常疑慮…國土署指平均處理費1235元 北市竹市彰化最貴

引爆豬瘟起訴／違規廚餘養豬 累犯重罰400萬

促土方處理費透明化 國土署將公告各區域平均價格

星期評論／執行廢土交換 南市府須守住管理底線

相關新聞

談判大半年…122條款「關稅10%+MFN」實際差落差曝光 我仍不如日韓

美國川普政府目前對全球以貿易法第122條課徵關稅，實際稅率為10％+MFN（最惠國待遇），經濟部產發署長邱求慧表示，雖然看起來與台美對等貿易協定（ART）談定的15％不疊加，稅率相差不大，卻較不利於台灣，因為相較於台灣的競爭對手日韓，台灣還是多了MNF的差距。

Taiwan有AI一定賺錢！ 賴總統：今年國民平均所得有望破4萬美元

賴清德總統3日出席全國工業總會「115年工商團體春節聯誼」。他提到，去年突發性大成長，經濟成長率8.68%，第4季是12.68%，相當罕見。並且很難得的是，國民平均所得也在去年來到3萬9,294美金，今年此刻應該已經突破4萬美金了。

2025新制勞退六成領破2萬元 個人專戶開放查詢

2025年度新制勞退基金運用收益為7,468億9,812萬餘元，勞保局已於3日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

解土方之亂 公平會喊：違法聯合行為零容忍、必定嚴格執法

營建剩餘土石方全流向管理新規1月上路後卻引發土方之亂，內政部3日拜會公平會，針對土方收受費用異常波動情形交流意見。內政部表示，會中請公平會協助釐清有無不當聯合行為或其他違反公平交易法情事，公平會也強調，對於違法的聯合行為零容忍，必定嚴予執法。

遭質疑MOU沒比照ART逐條公布 鄭麗君：已用正式新聞稿公布

外界關注台美關稅談判情況，國民黨立委王鴻薇質疑，為何台美ART有逐條公布，但MOU卻沒有公布；行政院副院長鄭麗君回應，美方已用事實文件公布了，我方也用新聞稿公布，未來ART與MOU會併送國會審查。

財政部新任政務次長陳勇勝 4日正式上任

行政院核定由原任高雄市財政局長陳勇勝接任前政務次長李慶華的政次職務，預計將於4日履新，據了解，財政部將不會舉辦就任典禮，至於總統府的新任政務人員宣誓典禮，也將視未來時程規劃補行宣誓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。