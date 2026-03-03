解土方之亂 公平會喊：違法聯合行為零容忍、必定嚴格執法

營建剩餘土石方全流向管理新規1月上路後卻引發土方之亂，內政部3日拜會公平會，針對土方收受費用異常波動情形交流意見。內政部表示，會中請公平會協助釐清有無不當聯合行為或其他違反公平交易法情事，公平會也強調，對於違法的聯合行為零容忍，必定嚴予執法。

內政部今年實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每一個進出點皆以電子聯單申報，取代原有紙本聯單申報方式，以遏止不肖業者不實繞場、製作假聯單及虛偽申報土石方數量等違規情事，但上路後卻造成土方收受費用異常波動。

內政部次長董建宏3日與國土署長蔡長展拜會公平會代理主委陳志民，雙方針對土方收受費用異常波動情形進行意見交流。董建宏表示，內政部擴充土方去化暫置量能，持續公布土方收容區域量能及價格，以維護市場正常秩序。

有關土石方市場價格異常情形，內政部日前已函請公平會協助啟動調查，3日再次請公平會釐清有無不當聯合行為或其他違反公平交易法情事，共同健全產業發展。

公平會表示，先前已因應輿情反映，陸續訪查市況，初步掌握土石方市場動態，若國土署及各地方政府發現有業者藉機聯合調漲土石方處理價格之具體事證，可交由公平會立案調查。

董建宏表示，在行政院跨部會協調下，土石方去化問題已獲得相關配套措施協助。

蔡長展指出，調查結果顯示，全台平均處理費用約為每立方公尺1,235元，直轄市土石方處理費用平均每立方公尺為1,545元，全國平均處理費用最高為台北市，其次為新竹市與彰化縣，均超過每立方公尺2,000元。

此外，截至2日止，全國裝機總申請量為7,799輛，裝機中374輛，已有7,425輛可上路，加計環境部環保車機及地方政府雙軌併行車輛，共有1萬4,816輛可立即清運土石方，已足夠滿足土方運輸需求。