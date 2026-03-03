快訊

遭質疑MOU沒比照ART逐條公布 鄭麗君：已用正式新聞稿公布

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
行政院院長卓榮泰（左）前往立法院，針對台美關稅談判結果及其影響，率副院長鄭麗君（右）及相關部會首長進行專案報告並備質詢。記者杜建重／攝影
行政院院長卓榮泰（左）前往立法院，針對台美關稅談判結果及其影響，率副院長鄭麗君（右）及相關部會首長進行專案報告並備質詢。記者杜建重／攝影

外界關注台美關稅談判情況，國民黨立委王鴻薇質疑，為何台美ART有逐條公布，但MOU卻沒有公布；行政院副院長鄭麗君回應，美方已用事實文件公布了，我方也用新聞稿公布，未來ART與MOU會併送國會審查。

行政院長卓榮泰今赴立院專報台美關稅談判，王鴻薇質詢時指出，不僅在野黨對談判結果不滿意，連行政院前副院長施俊吉都質疑，所以還是要全面檢討；台美對等貿易協定（ART）目前終於逐條公開透明，但並行的合作備忘錄（MOU）卻沒公布。

鄭麗君表示，1月15日與美國簽署MOU時，商務部就用事實文件公布了，裡面資訊幾乎都說明了，我方也用正式新聞稿公布，未來會與ART、影響評估併送國會。王鴻薇質疑，鄭麗君回應的結結巴巴，能否承諾明天就比照ART逐條公布？鄭麗君重申，一定是與ART併送國會。

王鴻薇批評，政院從上周開記者會到今天專報，幾乎沒什麼差別，白話來說就是「我們等美國消息」，那未來有沒有可能重簽？鄭麗君表示，不會重新談判，是雙方都希望確保既有談判基礎，後續程序需要美方更明確資訊。

另外，王鴻薇還追問，現在122條款及相關法律程序還有150天，這時程起碼半年以上，但鄭麗君卻被盛傳要參選台北市長，那會不會離開而去選舉？鄭麗君僅說，現在一心都在美方後續法律變動中確保爭取國家最大利益；卓榮泰也說，會用政府力量把談判做到最好。

行政院長卓榮泰在立法院針對台美關稅談判結果進行專案報告並備質詢，國民黨立委王鴻薇（圖）質詢。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰在立法院針對台美關稅談判結果進行專案報告並備質詢，國民黨立委王鴻薇（圖）質詢。記者杜建重／攝影

王鴻薇 鄭麗君 卓榮泰 行政院 MOU 美方 台美關稅

談判大半年…122條款「關稅10%+MFN」實際差落差曝光 我仍不如日韓

美國川普政府目前對全球以貿易法第122條課徵關稅，實際稅率為10％+MFN（最惠國待遇），經濟部產發署長邱求慧表示，雖然看起來與台美對等貿易協定（ART）談定的15％不疊加，稅率相差不大，卻較不利於台灣，因為相較於台灣的競爭對手日韓，台灣還是多了MNF的差距。

Taiwan有AI一定賺錢！ 賴總統：今年國民平均所得有望破4萬美元

賴清德總統3日出席全國工業總會「115年工商團體春節聯誼」。他提到，去年突發性大成長，經濟成長率8.68%，第4季是12.68%，相當罕見。並且很難得的是，國民平均所得也在去年來到3萬9,294美金，今年此刻應該已經突破4萬美金了。

2025新制勞退六成領破2萬元 個人專戶開放查詢

2025年度新制勞退基金運用收益為7,468億9,812萬餘元，勞保局已於3日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

遭質疑MOU沒比照ART逐條公布 鄭麗君：已用正式新聞稿公布

外界關注台美關稅談判情況，國民黨立委王鴻薇質疑，為何台美ART有逐條公布，但MOU卻沒有公布；行政院副院長鄭麗君回應，美方已用事實文件公布了，我方也用新聞稿公布，未來ART與MOU會併送國會審查。

財政部新任政務次長陳勇勝 4日正式上任

行政院核定由原任高雄市財政局長陳勇勝接任前政務次長李慶華的政次職務，預計將於4日履新，據了解，財政部將不會舉辦就任典禮，至於總統府的新任政務人員宣誓典禮，也將視未來時程規劃補行宣誓。

ART承諾不課數位服務稅 鄭麗君：談判達成自由傳輸不課稅

對於我方於台美對等貿易協定（ART）承諾「不課徵數位服務稅」，談判團隊代表、行政院副院長鄭麗君表示，目前我國本來就沒有對跨境平台徵收「數位貿易稅」，此次雙方達成對於自由傳輸不課稅，最重要的是在資安部分合作。

