遭質疑MOU沒比照ART逐條公布 鄭麗君：已用正式新聞稿公布

外界關注台美關稅談判情況，國民黨立委王鴻薇質疑，為何台美ART有逐條公布，但MOU卻沒有公布；行政院副院長鄭麗君回應，美方已用事實文件公布了，我方也用新聞稿公布，未來ART與MOU會併送國會審查。

行政院長卓榮泰今赴立院專報台美關稅談判，王鴻薇質詢時指出，不僅在野黨對談判結果不滿意，連行政院前副院長施俊吉都質疑，所以還是要全面檢討；台美對等貿易協定（ART）目前終於逐條公開透明，但並行的合作備忘錄（MOU）卻沒公布。

鄭麗君表示，1月15日與美國簽署MOU時，商務部就用事實文件公布了，裡面資訊幾乎都說明了，我方也用正式新聞稿公布，未來會與ART、影響評估併送國會。王鴻薇質疑，鄭麗君回應的結結巴巴，能否承諾明天就比照ART逐條公布？鄭麗君重申，一定是與ART併送國會。

王鴻薇批評，政院從上周開記者會到今天專報，幾乎沒什麼差別，白話來說就是「我們等美國消息」，那未來有沒有可能重簽？鄭麗君表示，不會重新談判，是雙方都希望確保既有談判基礎，後續程序需要美方更明確資訊。

另外，王鴻薇還追問，現在122條款及相關法律程序還有150天，這時程起碼半年以上，但鄭麗君卻被盛傳要參選台北市長，那會不會離開而去選舉？鄭麗君僅說，現在一心都在美方後續法律變動中確保爭取國家最大利益；卓榮泰也說，會用政府力量把談判做到最好。