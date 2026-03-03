快訊

財政部新任政務次長陳勇勝 4日正式上任

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
行政院核定由原任高雄市財政局長陳勇勝接任前政務次長李慶華的政次職務，預計將於4日履新。聯合報系資料照
行政院核定由原任高雄市財政局長陳勇勝接任前政務次長李慶華的政次職務，預計將於4日履新，據了解，財政部將不會舉辦就任典禮，至於總統府的新任政務人員宣誓典禮，也將視未來時程規劃補行宣誓。

總統府今年2月4日發布人事令，財政部前任政務次長李慶華已於2月1日請辭獲准。行政院之後已核定新人事案，由高雄市財政局長陳勇勝接任財政部政務次長，總統府於2月26日發布人事令正式任命陳勇勝為財政部政務次長。

財政部新任政務次長陳勇勝今已離開高雄北上，高雄銀行今也發布重訊，代理董事長陳勇勝請辭將於3月4日起生效。

陳勇勝今年56歲，出身自財政部賦稅體系，從國稅局稅務員做起，並歷任賦稅署主秘、財產稅組組長等重要職務，因表現優異，溝通能力深獲肯定，高雄市長陳其邁2020年8月上任時，便延攬陳勇勝到高雄市擔任財政局長，在還債、促參招商等政策上表現亮眼。

李慶華 陳其邁 高雄市

相關新聞

談判大半年…122條款「關稅10%+MFN」實際差落差曝光 我仍不如日韓

美國川普政府目前對全球以貿易法第122條課徵關稅，實際稅率為10％+MFN（最惠國待遇），經濟部產發署長邱求慧表示，雖然看起來與台美對等貿易協定（ART）談定的15％不疊加，稅率相差不大，卻較不利於台灣，因為相較於台灣的競爭對手日韓，台灣還是多了MNF的差距。

Taiwan有AI一定賺錢！ 賴總統：今年國民平均所得有望破4萬美元

賴清德總統3日出席全國工業總會「115年工商團體春節聯誼」。他提到，去年突發性大成長，經濟成長率8.68%，第4季是12.68%，相當罕見。並且很難得的是，國民平均所得也在去年來到3萬9,294美金，今年此刻應該已經突破4萬美金了。

2025新制勞退六成領破2萬元 個人專戶開放查詢

2025年度新制勞退基金運用收益為7,468億9,812萬餘元，勞保局已於3日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

遭質疑MOU沒比照ART逐條公布 鄭麗君：已用正式新聞稿公布

外界關注台美關稅談判情況，國民黨立委王鴻薇質疑，為何台美ART有逐條公布，但MOU卻沒有公布；行政院副院長鄭麗君回應，美方已用事實文件公布了，我方也用新聞稿公布，未來ART與MOU會併送國會審查。

ART承諾不課數位服務稅 鄭麗君：談判達成自由傳輸不課稅

對於我方於台美對等貿易協定（ART）承諾「不課徵數位服務稅」，談判團隊代表、行政院副院長鄭麗君表示，目前我國本來就沒有對跨境平台徵收「數位貿易稅」，此次雙方達成對於自由傳輸不課稅，最重要的是在資安部分合作。

