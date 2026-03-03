聽新聞
0:00 / 0:00
財政部新任政務次長陳勇勝 4日正式上任
行政院核定由原任高雄市財政局長陳勇勝接任前政務次長李慶華的政次職務，預計將於4日履新，據了解，財政部將不會舉辦就任典禮，至於總統府的新任政務人員宣誓典禮，也將視未來時程規劃補行宣誓。
總統府今年2月4日發布人事令，財政部前任政務次長李慶華已於2月1日請辭獲准。行政院之後已核定新人事案，由高雄市財政局長陳勇勝接任財政部政務次長，總統府於2月26日發布人事令正式任命陳勇勝為財政部政務次長。
財政部新任政務次長陳勇勝今已離開高雄北上，高雄銀行今也發布重訊，代理董事長陳勇勝請辭將於3月4日起生效。
陳勇勝今年56歲，出身自財政部賦稅體系，從國稅局稅務員做起，並歷任賦稅署主秘、財產稅組組長等重要職務，因表現優異，溝通能力深獲肯定，高雄市長陳其邁2020年8月上任時，便延攬陳勇勝到高雄市擔任財政局長，在還債、促參招商等政策上表現亮眼。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。