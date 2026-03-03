快訊

Taiwan有AI一定賺錢！ 賴總統：今年國民平均所得有望破4萬美元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統3日出席工商團體春節聯誼會，揮手向與會者致意。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統3日出席工商團體春節聯誼會，揮手向與會者致意。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統3日出席全國工業總會「115年工商團體春節聯誼」。他提到，去年突發性大成長，經濟成長率8.68%，第4季是12.68%，相當罕見。並且很難得的是，國民平均所得也在去年來到3萬9,294美金，今年此刻應該已經突破4萬美金了。

賴總統說，很高興跟工商團體一起迎接新春，這象徵著新的一年，政府要用具體的行動，跟各大工商團體並肩而行，為台灣的經濟開創新的局面。他也利用這個機會，祝賀百工百業，在新的一年生意興隆、財源廣進，馬年馬上發大財。

他提到，現場大家聽了潘俊榮致詞，對台灣未來經濟發展應該深具信心，因為在全面智慧化的時代，台灣不僅僅只有一家護國神山，是一群護國神山，AI一定會賺錢！政府在台美談判過程當中，也非常感謝企業界大家的努力及幫忙。

賴總統笑說，其實台灣已經AI十年，因為前總統蔡英文的蔡TSAI，裡面有AI，她AI了八年。而他已經AI了兩年，賴LAI也有AI；行政院長卓榮泰，泰TAI也有AI。更難得的是，「台灣，我們的國家TAIWAN，也有AI在裡面」。

他認為，不是只是執政團隊有個人AI、企業有AI、政府有AI，連國家都AI了，比別的國家壯大。大家對於國家應該要有信心。

賴總統表示，機會難得，一定要代表國家來感謝各大工商團體，每位企業界朋友。他擔任總統之後感受更深，對大家由衷感激，因為企業界投資台灣，創造就業機會，安定社會，也推動國家的進步發展，所以國家在經濟方面持續不斷地進步。

他細數，前總統馬英九八年任內，年經濟成長率2.8%，每年都在成長；蔡英文八年任內，每年經濟成長率3.2%，持續在成長。去年突發性大成長，經濟成長率8.68%，第4季是12.68%，相當罕見。

賴總統強調，除了經濟成長率提高以外，很難得的是，國民平均所得也在去年來到3萬9,294美金，今年此刻應該已經突破4萬美金了。

賴總統說，去年數據成果已經呈現出來，平均薪資年成長率，已經超過物價通膨指數。平均薪資成長率大概3.09%，去年通貨膨脹成長數大概1.6左右，這是一個不錯的成果。另外大家關心的貧富差距，個人吉尼係數近年維持在0.27，比日韓稍微好一點，希望家戶吉尼係數可維持在0.35%以下。

他提到，台美關稅談判，感謝企業界到官邸共商國是。關稅獲得15%不疊加，232條款對於資通訊產業、半導體產業，獲得了最優惠待遇。現在美國進行對等關稅的基礎是IEEPA，國際緊急經濟權利法案的基礎，美國政府施予各國的對等關稅是15%疊加。

賴總統指出，中央政府總預算、1.25兆國防特別預算也都非常重要。很高興看到立法院，包括國民黨、民眾黨願意在本周五讓「政院版國防特別預算」交付委員會去審查。政府編的國防特別預算，不怕立委審查，因為是國防專業經過多年來的研究，以及根據未來國安需求所編列。

經濟成長率 賴清德 卓榮泰 AI 百工百業

