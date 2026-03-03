ART承諾不課數位服務稅 鄭麗君：談判達成自由傳輸不課稅

對於我方於台美對等貿易協定（ART）承諾「不課徵數位服務稅」，談判團隊代表、行政院副院長鄭麗君表示，目前我國本來就沒有對跨境平台徵收「數位貿易稅」，此次雙方達成對於自由傳輸不課稅，最重要的是在資安部分合作。

行政院長卓榮泰率鄭麗君等部會首長，3日赴立法院專案報告「台美關稅談判結果及其影響」並備詢。

立委許宇甄質詢指出，有關ART第4.1條、第4.4條，當全世界都在討論如何對Google、Meta這些數位科技巨頭課稅，我方卻在協議裡承諾「不課徵數位服務稅」，甚至不能要求查閱原始碼。他質疑，這樣的做法是不是犧牲我方數位主權？對於原來的稅收會犧牲多少？

鄭麗君答詢時說明，目前我國本來就沒有對跨境平台徵收「數位貿易稅」，如果涉及其他部分，像是「加值型營業稅」或「所得稅」，這些都還是有的，我國內這些稅都還是照抽。只是目前我國沒有數位貿易稅。

許宇甄認為，那麼未來也不會有了，因為我方跟美方已經簽訂這樣的條文。

鄭麗君表示，此次數位貿易規範之中，對於雙方很重要、也達成邊境的自由傳輸，以及對於自由傳輸不課稅。最重要的是在資安部分合作。台灣跟美國是自由民主的國家，在數位貿易跟數位安全上的合作，其實是有其重要性跟防範。

許宇甄說，但按照條文規範，未來我方不可以對美方課徵數位服務稅。假設未來世界趨勢轉變，必須做改變的時候，因為我方簽定了ART，就沒有辦法對美方課徵此項稅收，應該思考這樣是不是合理。

根據台美對等貿易協定（ART）文本規定，第4.1條－數位服務稅：駐美國台北經濟文化代表處透過其指定代表，不論在法律上或事實上，不應對AIT代表領域企業，課徵數位服務稅或類似歧視性稅賦。

第4.4條－市場進入條件：駐美國台北經濟文化代表處透過其指定代表，不應施加任何條件，或執行任何要求AIT代表領域之人移轉或提供取得特定技術、製程、原始碼或其他專屬知識之承諾，或要求購買、使用或優先考慮特定技術，作為在其代表領域從事商業活動之條件。

第4.4條不排除一方代表領域之監管機構或司法機關，於特定調查、檢查、審查、執法或司法程序中，在採取保護措施防止未經授權被揭露之前提下，要求另一方代表領域之人保存並向該監管機構提供軟體原始碼或該原始碼中表達之演算法。

第4.4條規範，雙方透過其指定代表，確認美國在台協會代表領域當局對駐美國台北經濟文化代表處代表領域之人並未採取該等措施。