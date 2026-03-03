董瑞斌：台灣有11至12天的天然氣安全存量 可改從美澳進口

對於中東戰事對於台灣能源安全的影響，兆豐金控董事長董瑞斌今天表示，中油先前就已經持續分散能源了，中東卡達的天然氣供應占比為三分之一，其他供應國還包括了澳洲、汶萊。他估算，中東一年對台灣天然氣的運輸量大約有100艘船，等於一趟供應3天的存量，運送期間大約要2周，台灣目前的天然氣安全存量大約都在11至12天，但即使荷姆茲海峽因為戰事延長，被封鎖4周，「也不見得就是世界末日，因為中油先前就已分散油源，而且還可從其他國家進口！」他指出，包括澳洲或是美國，都可出口天然氣給台灣。

至於對物價的影響，董瑞斌認為有限，因為油電、天然氣能源類占比PPI的比重僅有7%，其中與電力有關的只有4%，因此影響有限。

央行本次理監事會議是否取消第七波選擇性信用管制，受到外界矚目。對此本身也是央行的常務理事的董瑞斌指出，央行的管制措施已見成效，房價已持穩未再上漲，因此他認為此時以維持現狀為宜，不要改變現有的措施，才能持續發揮穩定房市的效果。