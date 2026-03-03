快訊

董瑞斌：台灣有11至12天的天然氣安全存量 可改從美澳進口

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
兆豐金控今天舉行媒體春酒，董事長董瑞斌（中）針對中東戰事對能源的影響發表看法。記者朱漢崙／攝影
兆豐金控今天舉行媒體春酒，董事長董瑞斌（中）針對中東戰事對能源的影響發表看法。記者朱漢崙／攝影

對於中東戰事對於台灣能源安全的影響，兆豐金控董事長董瑞斌今天表示，中油先前就已經持續分散能源了，中東卡達的天然氣供應占比為三分之一，其他供應國還包括了澳洲、汶萊。他估算，中東一年對台灣天然氣的運輸量大約有100艘船，等於一趟供應3天的存量，運送期間大約要2周，台灣目前的天然氣安全存量大約都在11至12天，但即使荷姆茲海峽因為戰事延長，被封鎖4周，「也不見得就是世界末日，因為中油先前就已分散油源，而且還可從其他國家進口！」他指出，包括澳洲或是美國，都可出口天然氣給台灣。

至於對物價的影響，董瑞斌認為有限，因為油電、天然氣能源類占比PPI的比重僅有7%，其中與電力有關的只有4%，因此影響有限。

央行本次理監事會議是否取消第七波選擇性信用管制，受到外界矚目。對此本身也是央行的常務理事的董瑞斌指出，央行的管制措施已見成效，房價已持穩未再上漲，因此他認為此時以維持現狀為宜，不要改變現有的措施，才能持續發揮穩定房市的效果。

中油 澳洲 世界末日

相關新聞

談判大半年…122條款「關稅10%+MFN」實際差落差曝光 我仍不如日韓

美國川普政府目前對全球以貿易法第122條課徵關稅，實際稅率為10％+MFN（最惠國待遇），經濟部產發署長邱求慧表示，雖然看起來與台美對等貿易協定（ART）談定的15％不疊加，稅率相差不大，卻較不利於台灣，因為相較於台灣的競爭對手日韓，台灣還是多了MNF的差距。

經濟部：搶購天然氣三階段方案 與美商簽約買LNG 最快6月交貨

中東戰事擴大，經濟部2日啟動緊急應變小組，若戰事拉長，中油將備妥三階段方案因應，包括：提前備貨、亞洲調貨、市場買現貨等方式，保證國內「絕不會斷氣」。經濟部並表示，中油今年春節前已與美國最大LNG出口商簽署長達約25年的LNG買賣契約，6月起交貨。

川普關稅違法、ART 還有效？ 卓榮泰：美方承諾依序通知

美國最高法院近日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對大多數進口商品徵收的懲罰性關稅違法。我在野黨質疑，台美對等貿易協定（ART）是否還有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，將依序通知所有已簽約國家，包括我國在內。

影／中東戰事影響電價恐上漲？ 龔明鑫：需觀察戰事發展

卡達國營能源公司遭伊朗無人機攻擊，影響台灣天然氣進口，更可能牽動4月電價與國內油氣供應。行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況，而政府也緊鑼密鼓去確認所有的能源，目前供應無虞。

2025新制勞退六成領破2萬元 個人專戶開放查詢

2025年度新制勞退基金運用收益為7,468億9,812萬餘元，勞保局已於3日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

中東戰事緊迫，卡達能源停產液化天然氣，但這是我國進口最大來源，預估能源價格將牽動4月電價。對此，行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。政府會緊鑼密鼓，在這一個月當中，去確認所有能源可以供應無虞。

