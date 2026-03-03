美伊戰事恐衝擊能源安全 許舒博：重大國安問題政府應提供因應方案

八大工商團體3日舉行「115年工商團體春節聯誼活動」，商總理事長許舒博出席並在會前接受採訪。針對美伊開戰恐衝擊能源安全，許舒博表示，能源供應是重大國安問題，期望政府早日說明，是否已有穩定的調度方案。

許舒博表示，台灣是沒有能源的國家，很多的能源都要靠國外的供應，所以不管是石油、天然氣，對台灣來說都是非常重大的國安問題。期望在目前局勢下，能確保穩定能源供應，否則無論對企業或家庭，一定是雪上加霜。

他也強調，尤其是天然氣備載容量可能僅有八天時間，如果美、伊打延長賽，對我們相當不利。尤其是我們的天然氣庫存就是這樣，無法增加庫存，也無法事先準備，認為政府應提出良好因應方案，儘快想辦法。他表示，不要想說戰爭一個月就可以結束，想當初俄烏戰爭原本預期一年就可能打完，結果現在已經打到第四年了。

他呼籲，國際局勢瞬息萬變，站在企業立場，穩定供電是整個企業的基礎，所以熱切希望行政部門盡早告訴國人，是否能確保穩定的能源供應來源、是否已有穩定調度方案。

他也表示，這次戰爭影響不只中東地區，也包含歐洲的十多個國家，都受到此次戰爭波及。無論從何處取得，政府有責任告訴民眾，已取得穩定供電、不受中東地區影響，大家才可以放心。

至於美國最高法院近日裁定川普依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵的關稅違法，許舒博表示，美國目前採行122條款，對全球加徵15%新關稅150天，但我國原先爭取到的免稅優惠，在150天後是否還可以免稅，都要講清楚。他說，我們原先爭取到的關稅條件是好的，但在美國最高法院裁定後，相關條件是否改變，則是關鍵。