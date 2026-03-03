聽新聞
新任財部次長陳勇勝 4日走馬上任
財政部前政務次長李慶華已於今年2月退休，行政院核定由原任高雄市財政局長陳勇勝接任政次職務，預計將於明天履新。
總統府今年2月4日發布人事令，李慶華已於2月1日請辭獲准，行政院後核定新人事案，由陳勇勝接任財政部政務次長，總統府並於2月26日發布人事令，任命陳勇勝為財政部政務次長。
據了解，財政部循例將不會舉辦就任典禮，未來將視總統府時程規劃，於新任政務人員宣誓典禮補行宣誓。
此外，高雄銀行今天也發布重訊說明，代理董事長職務的陳勇勝請辭，將於3月4日起生效。
陳勇勝為財政部基層稅務人員出身，自民國83年起於財政部台北國稅局服務，歷任財政部新聞聯繫科科長，以及財政部賦稅署專門委員、副組長、主任秘書、組長等要職，直至109年被延攬擔任高雄市財政局長一職。
