回響／都更遇文資卡關 彭揚凱建議特定區域潛在文資提前確認

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
全台屋齡超過30年的住宅已達554餘萬戶，老屋更新速度慢，又遇文資卡關，不利都市發展。聯合報系資料照 陳正興
聯合報今天陽光行動專題報導，全台許多都更案，因文資疑慮卡關多，報導露出引發後續回響，OURs都市改革組織秘書長彭揚凱認為，許多老舊地區常因有潛在文資問題，導致建商推都更興趣缺，政府應主動針對老舊區域於都市計畫時，將潛在文資提前確認，降低建商不確定性，才有利老舊區域都市更新。

彭揚凱說，都市的再開發，能否與文資並存，這是過去常討論的議題，這一部分建商在確認有文資下，更新基地有其獎勵機制及誘因，之前都市更新條例都修法放寬，只要文資確定，是有給開發商相對的誘因與獎勵。

彭說，但現在會卡關的問題，都是在於潛在文資，正因為不確定高，因如果建商要整合基地開發，知道有文資就可以先去評估開發財務效益，但對於突然有人提報文資的不確定因素，就會變成建商的潛在成本。

所以他認為，從政府角度，如果有一些特定老舊地區要都市更新，比較好的作法，是政府在該地區先有基本的檢討，如都市更新條例裡有都市更新計畫的精神，可先針對地區有潛在文資價值部分提前指認，讓不確定性的部分先確認，這一塊政府還沒有做到。不要每次都是個案考量，政府應該更主動降低都市計畫更新的不確定性。

