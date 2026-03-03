快訊

美122關稅不利台廠 產發署：相對優勢喪失、衝擊更甚ART

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

美國川普政府對全球加徵122條關稅方案。經濟部產業發展署署長邱求慧表示，122條對台灣產業的實質衝擊，將大於原先台美對等貿易協定（ART），政府今年將鎖定受影響的基磐產業主動輔導。在無人機發展方面，今年力拚爭取美國「藍色無人機（Blue UAS）」認證，助攻台廠搶占美國國防與政府採購市場。

邱求慧指出，內部針對美國總統川普政府關稅政策評估結果顯示，以目前實施第122條「10%疊加MFN」關稅，雖然表面稅率看似比台美對等貿易協定（ART）的「15%不疊加」稅率低，但因日、韓等競爭對手擁有自由貿易協定（FTA）保障，無須支付MFN關稅，反而導致台灣關稅比日韓略高，無法站在同樣的競爭點；至於東南亞國家，先前關稅可能高達19%或20%，現在基準下滑，台灣的競爭優勢反而也消失。

邱求慧說明，目前政府持續與美國商務部進行確認，研議是否能找到法律依據來落實ART協議，要等確認後才有辦法將相關內容送立法院審查，待法規面處理完竣後，才能在後續海關配合進口稅則的修改；包含外界關注的汽車市場開放問題，都要等立法院審議過後才能確認，一旦ART協定可落實，針對市場開放後續，相關的因應資源與措施也已備妥。

邱求慧強調，儘管關稅政策相關程序仍在進行中，政府對產業的相關協助動作將會持續推動，不會受此影響。產發署將針對機械、車輛零組件、金屬製造、石化及橡塑膠等受衝擊的基磐產業成立輔導團，主動協助廠商對症下藥，引導這些產業導入AI應用轉型，將基盤產業與五大信賴產業、健康台灣等計畫並行，全面強化台灣產業的韌性。

產發署盤點今年五大業務重點，包括協助產業因應美國關稅變化、持續落實五大信賴產業政策、推動百工百業導入AI，今年目標AI普及率提升至30％、加強對弱勢及偏鄉的協助，幫助原鄉產業發展、促進企業創投投資新創等。

在台美產業合作部分，無人機也是今年工作亮點。邱求慧指出，去年台灣已取得「綠色無人機（Green UAS）」認證，足以供應一般商業需求，但今年的目標是升級爭取最高等級的「藍色無人機（Blue UAS）」認證。一旦通過，台廠無人機就能進入美國軍事採購清單，將市場規模推向高峰。

由於《產業創新條例》先前修法，將投資抵減上限從10億元提高到20億元，邱求慧指出，2024年產創投抵金額大約是1,100多億元，2025年預計會達到1,700億元，增額大約有500億元。雖然正式申報要等到今年5月才會確認，但預期增加的部分主要會落在AI設備、節能減碳設備這兩大項。

關稅 美國國防 貿易協定

相關新聞

談判大半年…122條款「關稅10%+MFN」實際差落差曝光 我仍不如日韓

美國川普政府目前對全球以貿易法第122條課徵關稅，實際稅率為10％+MFN（最惠國待遇），經濟部產發署長邱求慧表示，雖然看起來與台美對等貿易協定（ART）談定的15％不疊加，稅率相差不大，卻較不利於台灣，因為相較於台灣的競爭對手日韓，台灣還是多了MNF的差距。

經濟部：搶購天然氣三階段方案 與美商簽約買LNG 最快6月交貨

中東戰事擴大，經濟部2日啟動緊急應變小組，若戰事拉長，中油將備妥三階段方案因應，包括：提前備貨、亞洲調貨、市場買現貨等方式，保證國內「絕不會斷氣」。經濟部並表示，中油今年春節前已與美國最大LNG出口商簽署長達約25年的LNG買賣契約，6月起交貨。

川普關稅違法、ART 還有效？ 卓榮泰：美方承諾依序通知

美國最高法院近日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對大多數進口商品徵收的懲罰性關稅違法。我在野黨質疑，台美對等貿易協定（ART）是否還有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，將依序通知所有已簽約國家，包括我國在內。

影／中東戰事影響電價恐上漲？ 龔明鑫：需觀察戰事發展

卡達國營能源公司遭伊朗無人機攻擊，影響台灣天然氣進口，更可能牽動4月電價與國內油氣供應。行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況，而政府也緊鑼密鼓去確認所有的能源，目前供應無虞。

2025新制勞退六成領破2萬元 個人專戶開放查詢

2025年度新制勞退基金運用收益為7,468億9,812萬餘元，勞保局已於3日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

中東戰事緊迫，卡達能源停產液化天然氣，但這是我國進口最大來源，預估能源價格將牽動4月電價。對此，行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。政府會緊鑼密鼓，在這一個月當中，去確認所有能源可以供應無虞。

