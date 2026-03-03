聽新聞
0:00 / 0:00
產創條例修法後首年 設備投抵金額大增500億增幅4成
產創條例去年5月修法，提高投資抵減並延長實施至2029年底，經濟部產發署預估，2025年設備投資抵減金額可達1700億元，較2024年增加500億元，產發署表示，新增加的部分應該是AI設備與節能減碳設備，但細項仍需等5月報稅後會比較明確。
產發署3日舉辦新春記者會，產發署長邱求慧提到去年5月修法延長實施期間，並擴大抵減內容的產創條例最新實施成效。根據修正內容，投資抵減支出上限由10億元提高至20億元，並延長實施期間至2029年底止。
產發署預估，2025年設備投資抵減金額達1700億元，較2024年增加約500億元；另研發投資抵減金額為3000億元，歷年變化不大，2026年宣導說明會預計召開10場次。
邱求慧並說明產發署今年的的業務重點，包括協助產業因應美國關稅變化；持續落實五大信賴產業政策；推動百工百業導入AI，今年目標AI普及率提升至30％；加強對弱勢及偏鄉的協助，幫助原鄉產業發展；促進企業創投投資新創。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。