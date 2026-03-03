產創條例修法後首年 設備投抵金額大增500億增幅4成

產創條例去年5月修法，提高投資抵減並延長實施至2029年底，經濟部產發署預估，2025年設備投資抵減金額可達1700億元，較2024年增加500億元，產發署表示，新增加的部分應該是AI設備與節能減碳設備，但細項仍需等5月報稅後會比較明確。

產發署3日舉辦新春記者會，產發署長邱求慧提到去年5月修法延長實施期間，並擴大抵減內容的產創條例最新實施成效。根據修正內容，投資抵減支出上限由10億元提高至20億元，並延長實施期間至2029年底止。

產發署預估，2025年設備投資抵減金額達1700億元，較2024年增加約500億元；另研發投資抵減金額為3000億元，歷年變化不大，2026年宣導說明會預計召開10場次。

邱求慧並說明產發署今年的的業務重點，包括協助產業因應美國關稅變化；持續落實五大信賴產業政策；推動百工百業導入AI，今年目標AI普及率提升至30％；加強對弱勢及偏鄉的協助，幫助原鄉產業發展；促進企業創投投資新創。