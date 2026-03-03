美貿易法122條關稅實際執行是10%+MFN 產發署曝台灣與日韓落差

美國川普政府目前對全球以貿易法第122條課徵關稅，實際稅率為10％+MFN（最惠國待遇），經濟部產發署長邱求慧表示，雖然看起來與台美對等貿易協定（ART）談定的15％不疊加，稅率相差不大，卻較不利於台灣，因為相較於台灣的競爭對手日韓，台灣還是多了MNF的差距。

川普政府對等關稅遭美國最高法院推翻後，改課徵依貿易法第122授權的不超過15％的附加關稅，經濟部產發署3日舉辦新春記者會，邱求慧表示，雖然先前川普喊出15％疊加MFN，但海關實際課徵的是10％疊加MFN。

邱求慧表示，122關稅無論是10%疊加MFN，或15%疊加MFN，表面上看似齊頭式平等，但由於日韓與美國簽有貿易協定，MFN最惠國稅率本來就低於台灣，因此台灣在競爭上仍落後日韓，從這個角度來看， ART若能讓台灣適用15%且不再疊加MFN稅率，仍是最佳方案。

邱求慧表示，目前ART協議的關稅及市場開放部分，因政治及海關稅則修訂、立法院審查等法規問題尚未完全落實，但政府將持續與美國政府部門協商，尋求法規依據以兌現承諾。

針對受衝擊產業，邱求慧表示，韌性特別條例相關預算已經編訂的產業協助方案，將持續收案推動，特別針對設備、扣件、手工具、水五金等項目成立輔導團，提供實質協助；汽車產業的開放則取決於ART協議能否實施。

此外，國民黨立院黨團將《晶片國安法》列為這個會期的優先法案，限制最先進晶片生產研發必須留在台灣，經國會同意才能輸出、赴海外設廠。

邱求慧回應晶片國安法指出，現行N-1（比先進製程落後一個世代）的限制只針對中國大陸，對其他盟友國家並不限制，由於台灣擁有完整的半導體生態系，即使無法律規定，新技術的試量產仍需在台灣進行，若對盟友國家也設限，反而會製造問題。