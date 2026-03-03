工研院宣布籌組學界、法人聯合艦隊 投入中長程技術發展

面對全球AI快速發展、供應鏈重組挑戰，製造業景氣不確定性升高，臺灣產業正處於轉型關鍵期。工研院3日發布中長程技術策略與藍圖，強調以「攜手創新」為核心，將攜手17個研發法人籌組「法人匯智聯盟」、與33所南部大專院校學研合作，與發展系統整合，凝聚各界專才與研發能量，如同聯合艦隊，布局臺灣產業所需的中長程技術，如AI、機器人、無人載具等未來產業趨勢，共同壯大臺灣產業及中小企業競爭力，進而深耕臺灣，布局全球。

工研院董事長吳政忠表示，全球面對生成式AI快速演進與國際科技競逐加劇之際，未來20年將成為新一波創新的關鍵期。工研院已布局中長程技術策略與藍圖，掌握關鍵技術，擴大半導體優勢，並運用科研實力，協助臺灣產業擴展全球市場，例如促進臺美無人機供應鏈合作，推動臺灣成為美國本土以外首個可協助Green UAS認證國家，以及加速稀土技術產業化，藉自主研發及試量產線建置，兼顧國內自給率滿足以及臺美合作，以創新引領下一波產業成長。

工研院院長張培仁表示，中長程技術策略與藍圖結合政府施政，發展全院跨域主題式技術藍圖，例如AI機器人、無人機，強化資源配置對焦，引領科研發展。中長程技術策略與藍圖將導入系統工程思維，並以「落地應用」為核心，從服務情境（Service Scenario）出發，明確定義應用場景，根據實際應用情境，推展出效能要求（Performance Requirement），進而一層一層定義出解決方案的技術規格（Solution Spec）、支撐規格的技術研發路徑（Technology Roadmap），關鍵的還包括納入零組件與成本假設（BOM）來確認成本可行性，五個層面來確保研發成果銜接產業應用，具備市場化效益。

張培仁表示，工研院以「凝聚專才、深耕臺灣、布局全球」為三大策略方向，並以「凝聚專才」作為關鍵動能，從三方向推進。第一是「法人協作」，預計串聯17個研發法人打造「法人匯智聯盟」共同服務全國中小企業，透過合作，整合法人研發服務能量與資源共享，直接對接企業需求，強化產業創新能力與競爭力。第二是「學研鏈結」，經由「大南方學研整合共育計畫」已與南部33所大學合作，從人才培育、主題研發到場域驗證，建立一套由學術研究銜接至產業應用的創新生態鏈，縮短產學距離，為產業注入活水。第三是已成立「產業競爭力輔導團」，攜手研發法人，目標服務全臺15萬家中小企業導入AI與數位轉型，提升跨產業競爭力。

工研院以人才為產業發展的基石，深化臺灣技術研發，鞏固高科技產業競爭優勢，輔導傳統產業及中小企業升級轉型，引領企業布局全球，促進政府間經貿合作，鏈結產官學研，帶動臺灣產業升級與創新，迎向下階段科技競局挑戰。