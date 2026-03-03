快訊

到底誰賣的？台積電最後一盤爆7,869張賣單 收1,935元、市值50.17兆

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

王定宇桃色腥聞不停！花邊牽扯名媛、人妻、議員 情史一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事恐影響能源供應 經濟部祭三階段「不斷氣」方案

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部。圖／本報資料照片
經濟部。圖／本報資料照片

中東地緣政治風險升溫，外界擔憂能源供應鏈受衝擊。經濟部3日表示，已研擬三階段備援規劃，若面臨極端情境，將透過全球調貨確保國內能源供應充足，且2月初已與美國出口商簽訂長約，預計明年起每年供貨量可達120萬公噸，「保證國內絕不會斷氣」。

經濟部次長賴建信2日召集應變會議，並啟動相關應變小組，包含能源署、國營司、綜規司及中油、台電二大能源公司，每日召開應變會議討論及交換資訊，持續掌握能源供應動態。

針對市場傳出卡達與沙烏地阿拉伯出口受阻的消息，經濟部能源署指出，中油掌握最新動態顯示，沙國國家石油公司（Aramco）煉油廠雖遭無人機攻擊，但不影響後續生產；卡達Ras Laffan則是為了預防滿槽，採取安全措施而暫停液化天然氣（LNG）生產；中油公司目前已充分掌握抵港船期，短期供應無虞。

為強化能源安全韌性，經濟部能源署指出，計畫增加美國天然氣採購量，中油已於今年2月10日與美國最大出口商Cheniere簽署長達25年的長約，自6月起開始交貨，明年起每年供貨量可達120萬公噸，預計在2029年前，美國LNG占比會由目前的10%提升至15%到20%之間。

面對潛在的供應危機，經濟部能源署指出，已責成中油備妥三階段因應方案。首先是「提前調貨」，優先調度如美國、澳洲等非中東氣源支應；其次為「亞洲調貨」，與日、韓等鄰近買家商議互援機制；最後則是「市場買現貨」，以充裕料源補足缺口，保證國內「絕不會斷氣」。台電方面也已備妥備用電力設施，在必要時電力備援。

經濟部強調，透過來源多元化與緊急應變機制，即便面臨如伊朗長期封鎖等極端情境，國內亦有足夠能量維持供電與供氣穩定。

美國 地緣政治風險 能源

延伸閱讀

【重磅快評】天然氣11天見底 曾文生卻大談廣建燃氣機組？

【重磅快評】荷姆茲海峽鎖喉 暴露台灣能源政策的國安風險

中東戰事波及天然氣漲電價？ 龔明鑫：正從澳日韓調貨

荷莫茲危機避免斷油斷氣 經部短期先採「這三備援方案」供應天然氣

相關新聞

經濟部：搶購天然氣三階段方案 與美商簽約買LNG 最快6月交貨

中東戰事擴大，經濟部2日啟動緊急應變小組，若戰事拉長，中油將備妥三階段方案因應，包括：提前備貨、亞洲調貨、市場買現貨等方式，保證國內「絕不會斷氣」。經濟部並表示，中油今年春節前已與美國最大LNG出口商簽署長達約25年的LNG買賣契約，6月起交貨。

川普關稅違法、ART 還有效？ 卓榮泰：美方承諾依序通知

美國最高法院近日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對大多數進口商品徵收的懲罰性關稅違法。我在野黨質疑，台美對等貿易協定（ART）是否還有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，將依序通知所有已簽約國家，包括我國在內。

影／中東戰事影響電價恐上漲？ 龔明鑫：需觀察戰事發展

卡達國營能源公司遭伊朗無人機攻擊，影響台灣天然氣進口，更可能牽動4月電價與國內油氣供應。行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況，而政府也緊鑼密鼓去確認所有的能源，目前供應無虞。

2025新制勞退六成領破2萬元 個人專戶開放查詢

2025年度新制勞退基金運用收益為7,468億9,812萬餘元，勞保局已於3日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

中東戰事緊迫，卡達能源停產液化天然氣，但這是我國進口最大來源，預估能源價格將牽動4月電價。對此，行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。政府會緊鑼密鼓，在這一個月當中，去確認所有能源可以供應無虞。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。