中東戰事恐影響能源供應 經濟部祭三階段「不斷氣」方案

中東地緣政治風險升溫，外界擔憂能源供應鏈受衝擊。經濟部3日表示，已研擬三階段備援規劃，若面臨極端情境，將透過全球調貨確保國內能源供應充足，且2月初已與美國出口商簽訂長約，預計明年起每年供貨量可達120萬公噸，「保證國內絕不會斷氣」。

經濟部次長賴建信2日召集應變會議，並啟動相關應變小組，包含能源署、國營司、綜規司及中油、台電二大能源公司，每日召開應變會議討論及交換資訊，持續掌握能源供應動態。

針對市場傳出卡達與沙烏地阿拉伯出口受阻的消息，經濟部能源署指出，中油掌握最新動態顯示，沙國國家石油公司（Aramco）煉油廠雖遭無人機攻擊，但不影響後續生產；卡達Ras Laffan則是為了預防滿槽，採取安全措施而暫停液化天然氣（LNG）生產；中油公司目前已充分掌握抵港船期，短期供應無虞。

為強化能源安全韌性，經濟部能源署指出，計畫增加美國天然氣採購量，中油已於今年2月10日與美國最大出口商Cheniere簽署長達25年的長約，自6月起開始交貨，明年起每年供貨量可達120萬公噸，預計在2029年前，美國LNG占比會由目前的10%提升至15%到20%之間。

面對潛在的供應危機，經濟部能源署指出，已責成中油備妥三階段因應方案。首先是「提前調貨」，優先調度如美國、澳洲等非中東氣源支應；其次為「亞洲調貨」，與日、韓等鄰近買家商議互援機制；最後則是「市場買現貨」，以充裕料源補足缺口，保證國內「絕不會斷氣」。台電方面也已備妥備用電力設施，在必要時電力備援。

經濟部強調，透過來源多元化與緊急應變機制，即便面臨如伊朗長期封鎖等極端情境，國內亦有足夠能量維持供電與供氣穩定。