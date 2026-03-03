【重磅快評】天然氣11天見底 曾文生卻大談廣建燃氣機組？

中東戰火再起，台灣能源供給吃緊，台灣自卡達進口原油占比6%、天然氣占比達33.7%，經濟部表示將啟動能源應變小組，協調能源供給來源；台電董事長曾文生卻提出警示，指AI產業快速擴張，未來每年用電增加100萬瓩，台電須系統性檢討電源開發。只是，曾文生談的都是天然氣發電，把國家電力政策交給曾，還真是所託非人。

中東戰火持續擴大，經濟部表示，國際油、氣價格及供給將隨戰事升溫而有波動風險，短期內已掌握油氣船隻抵港不受影響，長期亦有備援規畫，確保穩定供電；行政院長卓榮泰召集跨部會會商，表示經濟部、中油已啟動緊急應變機制，並持續推動多元採購，確保取得足夠能源，未來一個月將確認能源供應無虞。

這場戰事會持續多久？外界無法預料，但連川普都說「史詩怒火行動」預計持續4周至5周，依美國《戰爭權力法》，如果國會收到通報後未正式宣戰，行動也將在60天才終止。但行政院、經濟部及中油應變的目標竟只是預設「未來一個月將確認能源供應無虞」，會不會太樂觀？

卓揆顯然不太了解目前台灣的天然氣安全存量，去年只有11天，雖經濟部、中油規劃逐年增加，但到2027年的目標也只有14天。政府雖正加速各接收站的建置及增建，但要在中東戰事期間要確保一個月能源供應無虞，恐怕是紙上談兵，除非燒煤、燒柴油及水庫放水發電才能暫解燃煤之急。

主責的台電董事長曾文生此際不談能源應變，卻大談未來台灣用電求大增，指因AI產業擴張，半導體建廠潮帶動用電需求急速攀升，估計2026年至2030年新增用電將超過500萬瓩，平均每年約增加100萬瓩，這對台電是重大挑戰，「我們需要把電源開發重新做一個系統性的檢討」。

曾文生說要系統性檢討電源開發，其實也沒有什麼錯，但是他在台灣天氣供應緊俏之際，卻大談他的電源開發的重心就是大量增建燃氣機組，就顯得唐突了。曾文生說，一個燃氣機組裝置容量是130萬瓩，等於每年要新蓋一個燃氣機組，才能因應新增用電需求。

曾文生之言，為各火力電廠新增燃氣機組說項意味甚濃，只要這些電廠的燃氣機組依計畫建置，台灣用電就不是問題。但遺憾的是，再多的燃氣機組也禁不起戰事的衝擊，明明天燃氣存量只有十多天，執政團隊卻要誇口要撐一個月，若戰事超過一個月，還有備案嗎？真的要如經濟部長龔明鑫所言，屆時全島燒煤發電嗎？還是要苦等到六月美商交貨供氣？

更現實的是，即使興達、台中及協和電廠的燃氣機組都如曾文生的預期都建置起來，別忘了還有接收站的問題。例如桃園大潭電廠，三接一期工程已於去年完工，三接二期還在找地階段，要到2032年才能完工；四接的進度嚴重落後，因環評審查爭議、填海造陸對生態影響以及地方反對，環評延宕至今。

中火的天然氣主要由二接供應，但目前也不敷使用，中油計劃擴建，目前正進行五接計畫，預計填海造陸約61公頃，但該區是白海豚重要棲地，中油召開說明會時遭到環團抗議，目前處於環評說明書審查階段，阻力不小。

至於興達電廠，天然氣主要透過永安液化天然氣接收站供應，目前也在擴建計畫新增儲槽，即使沒有阻力，最快也要今年年底才能完成相關作業並投入營運，顯然遠水也救不了近火。

曾文生奢談廣建燃氣機組滿足用電需求，卻把眼前問題丟給長官；但談到真正可列為穩定基載電力的核能，曾文生卻保持一貫官方說法，指核二、三延役安全檢查預估需18至24個月，後續再由核安會審查，核三及核二的再運轉計畫不會一起處理，一個廠一個廠來；被問到申請展延年限，曾竟說他不清楚核安會的規定。試問，如果曾文生有心推動重啟核能，會說出這種答案嗎？

卓揆說可以接受新核能，但SMR尚未商轉，更別提尚在研究階段的核融合發電，正如核三核二再運轉的牛步；中東爆發戰事，這場戰爭是也是台灣的能源政策隨堂考，曾文生不僅缺席，更像是這場能源應變的局外人。