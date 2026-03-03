路透：台灣推家族辦公室稅賦享優惠有譜 台商資金回流專法2.0入列

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透報導，台灣金管會推動亞洲資產管理中心專區的家族辦公室稅賦優惠方案有譜。圖／聯合報系資料照片
路透報導，台灣金管會推動亞洲資產管理中心專區的家族辦公室稅賦優惠方案有譜。圖／聯合報系資料照片

路透報導，台灣金管會推動亞洲資產管理中心專區的家族辦公室稅賦優惠方案有譜，業者提出稅賦優惠方案採用台商資金回流專法2.0，或設亞資中心專區專法，比照新加坡相關賦稅優惠，或有望帶動新一波台商家族資金回流潮。

針對業者對家族辦公室建議案，金管會主委彭金隆交由銀行局研議亞資中心專區專法納入相關稅賦優惠，並將台商資金回流專法2.0版建議案轉交主責單位財政部。市場預期家族辦公室成高資產業務擴展重頭戲。

一相關業者表示：「兩個建議案思路不同，靜待官方拍板定案。」業者指出，台商資金回流專法有時間上的限制，當時第一、兩年分別採用不同的固定稅率，至於亞資專區專法則沒有落日條款，希望比照新加坡相關稅賦優惠。

一私人銀行業者認為，台商資金回流專法以前政策上路過，預估2.0版比較容易推行，儘管採用固定實施期限，至於亞資中心專區專法則是創先例，感覺比較難推行。

另有財政部官員提到，自台商資金回流專法落日以後，去年傳出讓該專法延續二至三年的建議，但目前並未收到金管會對家族辦公室租稅優惠建議案。

兩位消息人士周一透露，台灣金管會已接獲業者提出家族辦公室租稅優惠采台商資金回流2.0或亞資中心專區專法等兩大建議案。

金管會銀行局長童政彰此前指出，將就家族辦公室發展研議可推動的租稅優惠。

台商資金回流專法1.0是在2019年8月15日施行兩年，旨在引導台商將資金從海外合法匯回台灣，並投入實體投資與金融市場，以促進台灣產業升級、資本市場活絡與增加就業。

匯銀人士指出，在台商資金回流專法實施期間確實造成台幣升值壓力，但台幣走勢主要仍受外資動向主導，就像現在市場擔憂中東衝突升高，提振避險需求並引發外資匯出。

一位私人銀行高層主管說，「目前正逢壽險業解CS避險直接匯出，正好資金回流的力道相抵銷」。

