彭博：台灣勞退基金擬再增海外投資

知情人士向彭博新聞透露，台灣最大的養老基金之一的勞退基金，現在又再考慮聘請資產管理公司幫助投資海外市場。距離上次勞退基金上次委託進行海外投資，時間相隔還不到一年。

要求匿名的消息人士說，管理著7.79兆台幣（2,470億美元）資產的勞動基金運用局，計劃未來幾個月邀請資產管理公司介紹他們的投資管理服務。

勞動基金運用局正考慮委託兩種類型的海外投資，一是投資於上市的基礎設施股票，二是投資於指數化的固定收益產品。這項最新海外投資規劃仍在討論中，內容可能還會變動。

勞動基金運用局一位代表不予評論。

台灣的勞退基金會定期進行海外投資委託。最近的一次是去年6月，選擇四家公司，包括貝萊德旗下一家附屬公司，個別委以4億美元投資管理海外資產。

根據勞退基金揭露的資料來計算，多年來該該基金已多次委託投資於上市基礎設施股票，目前總額超過50億美元。

勞動基金運用局去年投資收益350億美元，創歷史最佳紀錄，主要得益於台灣股市上漲。