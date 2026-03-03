2025新制勞退六成領破2萬元 個人專戶開放查詢

2025年度新制勞退基金運用收益為7,468億9,812萬餘元，勞保局已於3日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

勞動基金2025年全年度收益1兆1,177億元，收益率為16.06%。其中，新制勞退基金2025年收益數7,468億9,812萬餘元、收益率15.60%，收益數打破2024年6,989.7億元的最高紀錄，再創新高。

勞保局說明，由於個別勞工退休金繳納的時間及金額均不相同，因此每位勞工朋友實際分配到的收益金額也有所差異，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

2025年度新制勞退基金績效表現亮眼，據統計，此次參與收益分配的退休金個人專戶約1,310萬戶，近六成勞工分配金額超過2萬元，約772萬戶(占59％)，其中超過5萬元者，約493萬戶(占37.7％)。

勞保局提醒，勞工自3日起，可利用行動電話認證、自然人憑證、行動自然人憑證、虛擬勞保憑證、金融電子憑證、勞動保障卡(透過發卡銀行網路ATM)至勞保局e化服務系統，或到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。

另因收益分配資料傳輸至實體ATM尚需作業時間，故自4日起始可持台灣土地銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行及第一銀行的勞動保障卡或郵政金融卡(須先至郵局簽署勞保局資料查詢服務同意書)至發卡銀行或郵局實體ATM查詢。