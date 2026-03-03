快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
2025年度新制勞退基金運用收益為7,468億9,812萬餘元，勞保局已於3日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。 （本報系資料庫）

2025年度新制勞退基金運用收益為7,468億9,812萬餘元，勞保局已於3日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

勞動基金2025年全年度收益1兆1,177億元，收益率為16.06%。其中，新制勞退基金2025年收益數7,468億9,812萬餘元、收益率15.60%，收益數打破2024年6,989.7億元的最高紀錄，再創新高。

勞保局說明，由於個別勞工退休金繳納的時間及金額均不相同，因此每位勞工朋友實際分配到的收益金額也有所差異，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

2025年度新制勞退基金績效表現亮眼，據統計，此次參與收益分配的退休金個人專戶約1,310萬戶，近六成勞工分配金額超過2萬元，約772萬戶(占59％)，其中超過5萬元者，約493萬戶(占37.7％)。

勞保局提醒，勞工自3日起，可利用行動電話認證、自然人憑證、行動自然人憑證、虛擬勞保憑證、金融電子憑證、勞動保障卡(透過發卡銀行網路ATM)至勞保局e化服務系統，或到勞保局各地辦事處臨櫃查詢。

另因收益分配資料傳輸至實體ATM尚需作業時間，故自4日起始可持台灣土地銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行及第一銀行的勞動保障卡或郵政金融卡(須先至郵局簽署勞保局資料查詢服務同意書)至發卡銀行或郵局實體ATM查詢。

退休基金元月大賺4,874億 勞動基金進帳3,946億元 創單月新高

新制勞退分紅 平均每人2萬

勞動基金1月收益3947億元 創單月新高

勞動基金1月大賺3947億再創新高 新制勞退平均可分紅2萬

經濟部：搶購天然氣三階段方案 與美商簽約買LNG 最快6月交貨

中東戰事擴大，經濟部2日啟動緊急應變小組，若戰事拉長，中油將備妥三階段方案因應，包括：提前備貨、亞洲調貨、市場買現貨等方式，保證國內「絕不會斷氣」。經濟部並表示，中油今年春節前已與美國最大LNG出口商簽署長達約25年的LNG買賣契約，6月起交貨。

川普關稅違法、ART 還有效？ 卓榮泰：美方承諾依序通知

美國最高法院近日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對大多數進口商品徵收的懲罰性關稅違法。我在野黨質疑，台美對等貿易協定（ART）是否還有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，將依序通知所有已簽約國家，包括我國在內。

影／中東戰事影響電價恐上漲？ 龔明鑫：需觀察戰事發展

卡達國營能源公司遭伊朗無人機攻擊，影響台灣天然氣進口，更可能牽動4月電價與國內油氣供應。行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況，而政府也緊鑼密鼓去確認所有的能源，目前供應無虞。

2025新制勞退六成領破2萬元 個人專戶開放查詢

2025年度新制勞退基金運用收益為7,468億9,812萬餘元，勞保局已於3日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，勞工可透過勞保局提供的多元管道查詢。

卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

中東戰事緊迫，卡達能源停產液化天然氣，但這是我國進口最大來源，預估能源價格將牽動4月電價。對此，行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。政府會緊鑼密鼓，在這一個月當中，去確認所有能源可以供應無虞。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

