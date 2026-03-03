快訊

【重磅快評】荷姆茲海峽鎖喉 暴露台灣能源政策的國安風險

聯合報／ 主筆室
美伊開戰，全球能源關鍵航道荷姆茲海峽幾近封鎖。圖為3月2日在荷姆茲海峽上的船隻小心翼翼前行。路透
美伊開戰，全球能源關鍵航道荷姆茲海峽幾近封鎖。圖為3月2日在荷姆茲海峽上的船隻小心翼翼前行。路透

美伊開戰的陰霾壟罩，隨著全球能源關鍵航道荷姆茲海峽幾近封鎖，這條每日承載全球五分之一原油及液化天然氣（LNG）運量的生命線一旦斷航，對數千里之外的台灣而言，絕非遠在天邊的戰火，而是攸關國安命脈的生存挑戰。

台灣的能源結構現況是極度依賴中東，約60%的石油與三分之一的天然氣須經荷姆茲海峽。沙烏地阿拉伯是我們最大的石油供應國，卡達則是四分之一液化天然氣的來源。根據台灣經濟研究院估算，台灣石油庫存尚可支撐約120天，但最關鍵的發電燃料天然氣，法定庫存僅約11天。根據最新法規與經濟部公告，台灣天然氣目前法定的安全存量僅約11天，雖然政府規劃於2027年提升至14天，但在現今戰雲密布的當口，這短暫的緩衝期簡直是命懸一線。

無論天然氣庫存量是11天還是14天，這在承平時期或許沒什麼問題，但在戰時或航道受阻時，恐怕有錢也買不到天然氣，或是買到也運不進來，對台灣能源來源形成中斷的高度風險。中油雖提出「三階段方案」並改向美國增購LNG，試圖以此平衡台美貿易逆差並討好川普政府，但在突發衝突中，遠在重洋之外的補給往往遠水難救近火。

而官方在保證國內「絕不會斷氣」的同時，經濟部長龔明鑫卻也坦承，3月沒有問題，戰事拖到4月仍有些因應措施，全面開啟煤炭發電是最後手段。這番話無異於承認，一旦天然氣中斷，政府唯一的退路是犧牲全民健康，用高污染燃煤來填補政策錯誤留下的電力黑洞。

台灣能源安全之所以陷入如此被動，核心病灶在於能源結構的極度失衡。目前台灣的發電配比，在「非核家園」政策強推下，天然氣發電占比已飆升至約50%，燃煤約30%，再生能源約10-15%，而核能發電則被壓縮至3%以下。就算非核家園政策已見鬆動，核三廠再運轉計畫已初步完成，將如期於3月底前提送核安會，若作業順利且無新增變數，距離真正重啟最快也是到2028年了。

當前台灣半導體產業在全球供應鏈中動見觀瞻，晶圓廠的高精密運作高度依賴供電穩定與電壓品質。一旦能源供應因地緣政治緊縮，不僅是民生用電受限，更將牽動全球科技供應鏈的斷裂，其政治與經濟衝擊無法估量。

當前國際局勢瞬息萬變，從俄烏戰爭到荷姆茲海峽危機，都在提醒我們，地緣政治風險有增無減，能源多元化不應只是口號，能源政策更不應是意識形態的賭注。中東戰事提醒我們，台灣需要的是能撐過風暴的韌性，而不是只有11天的僥倖。

經濟部：搶購天然氣三階段方案 與美商簽約買LNG 最快6月交貨

中東戰事擴大，經濟部2日啟動緊急應變小組，若戰事拉長，中油將備妥三階段方案因應，包括：提前備貨、亞洲調貨、市場買現貨等方式，保證國內「絕不會斷氣」。經濟部並表示，中油今年春節前已與美國最大LNG出口商簽署長達約25年的LNG買賣契約，6月起交貨。

川普關稅違法、ART 還有效？ 卓榮泰：美方承諾依序通知

美國最高法院近日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對大多數進口商品徵收的懲罰性關稅違法。我在野黨質疑，台美對等貿易協定（ART）是否還有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，將依序通知所有已簽約國家，包括我國在內。

影／中東戰事影響電價恐上漲？ 龔明鑫：需觀察戰事發展

卡達國營能源公司遭伊朗無人機攻擊，影響台灣天然氣進口，更可能牽動4月電價與國內油氣供應。行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況，而政府也緊鑼密鼓去確認所有的能源，目前供應無虞。

卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

中東戰事緊迫，卡達能源停產液化天然氣，但這是我國進口最大來源，預估能源價格將牽動4月電價。對此，行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。政府會緊鑼密鼓，在這一個月當中，去確認所有能源可以供應無虞。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

