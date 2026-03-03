快訊

中東戰事波及天然氣漲電價？ 龔明鑫：正從澳日韓調貨

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰（右）與經濟部長龔明鑫（左）到立院備詢。圖／聯合報資料照
行政院長卓榮泰（右）與經濟部長龔明鑫（左）到立院備詢。圖／聯合報資料照

中東戰事緊迫，各界關注，是否能確保天然氣能源輸送，以免影響電價上漲。經濟部長龔明鑫說明，3月份天然氣已經調到貨，4月份的調貨已經開始啟動，將從澳洲、日本、韓國等地提前提貨；電價決定權還是在審議委員會，煤炭發電則是最後手段。

行政院長卓榮泰3日赴立法院專案報告「台美關稅談判結果及其影響」並備詢。

立委林沛祥質詢提問，因應美伊開戰，經濟部今天召開能源會議，能源危機就是國安危機，我國天然氣能源有25%來自卡達，目前情況如何？

卓榮泰答詢說明，戰爭發生第一天，國安團隊已經向總統和行政團隊提出說明，昨天已經召開會議，接下來經濟部正式啟動緊急應變機制，能源分布情形由龔明鑫說明。

龔明鑫表示，團隊依照卓榮泰指示，從今天開始，由經濟部次長賴建信每天主持專案會議，觀察情勢變化。3月份天然氣的部分，前半個月天然氣已經運出荷莫茲海峽，這沒有問題，需要關心的是3月份下半月。3月份天然氣已經調到貨，4月份的調貨已經開始啟動，以免戰事拖到4月份。

林沛祥詢問，短期之內，不會有天然氣不足的限電問題嗎？龔明鑫回應，絕對不會，程序上來講，天然氣先把3月份的來源確保了，天然氣的部分主要還是用來發電。如果是電力的部分，現在還有一些非天然氣的備用機組，隨時可以用。

林沛祥追問，有沒有可能造成電價上漲？是不是會全面啟動煤炭發電？龔明鑫解釋，電價還是要回歸到電價審議會，大家也希望戰事都是短暫時間、或一個階段性而已，就比較不會對電價上漲造成影響。還是要觀察目前的情況，電價決定權還是在審議委員會。煤炭發電則是最後手段。

卓榮泰表示，LNG（液化天然氣）還是有安全的存量，龔明鑫所說3月份進來的LNG的量，沒有任何影響，經過緊急調度資源之後，3月份來源沒有影響，但是還是會有安全的存量在那裡備用。

立委洪孟楷質詢時問道，若中東戰事超過一個月以上，是否對我國內天然氣或石油有影響？因為我方會受影響的比例，並不是完全是中東地區石油或天然氣，而是經過海峽，還是說兩者都有？

龔明鑫指出，主要還是中東地區，若來自澳洲或其它地區，就不會有影響。購買天然氣都是長期契約，可以跟對方討論，能否提前提貨。比如跟澳洲提前提貨，或是日本、韓國、其它地區也有一些貨可以調度。經濟部就是朝這三個方向在進行。

洪孟楷也問到，我方在中東是否有撤僑計畫？

卓榮泰表示，目前美國等國家已經展開了比較大規模的撤僑計畫。我方先確保各館處確實掌握當地國人、旅行團，並要求各館處跟人員自身也要安全。現在各國展開一些比較大規模的撤僑，但中華民國台灣並不是其中參與行動的國家，我方認為可以降低一些直接的傷害。

卓榮泰提到，對於當地的僑胞，我方除了高度警戒之外，現在也參考其他各國撤僑的具體計畫、落實時間等，由外交部跟其他國家保持高度聯繫，來做應變。

