台電苦惱用電量倍增 謝國樑：回饋地方產業電力、電廠就非嫌惡設施

AI產業擴張帶動用電需求攀升，台電董事長曾文生表示，電源開發要重新做系統性檢討。基隆市長謝國樑今天表示，台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，並希望基隆「四接案」，能成為很好的範例。

曾文生說，過去10年台灣用電量負載，平均1年增加40萬至50萬瓩，但在接下來的5年，將面臨用電成長量是過去的2至2.5倍的壓力。以新燃氣機組裝置容量130萬瓩計算，每年要新蓋一個燃氣機組，才能因應半導體與A1相關產業新增的用電需求。

謝國樑說，看到台電提到未來用電將要大幅增加的事，他要具體的要求並且建議台電，對未來要新建電廠的縣市政府，應該要有一個公開、合理的合作機制。

謝國樑指出，現在每個縣市都很重視產業發展及產業用電問題， 假如台電能夠與新建電廠的縣市政府，就產業電力的供應，把回饋的機制明確化，甚至法制化，相信對台電未來產業電力布局，甚至台灣整體電力布局，都是正面而且有幫助的。

謝國樑表示，基隆市非常樂意在安全無虞的前提下，跟台電共同探討台灣未來用電跟產業用電，以及基隆的產業電力回饋問題，希望台電能好去思考這個方向。

謝國樑認為，與其讓電廠變成嫌惡設施，台電不如就講清楚，如果蓋電廠，多少是要回饋給地方產業，提供地方電力優先，或者是要怎麼做。機制明確化後，縣市政府就會有更多盤算參考，說不定就不會變成嫌惡設施，反而還會邀請台電去設電廠。

「用四接來建立全國性的標準也是可以的」，謝國樑說，因為基隆市相對支持，台電如果願意回饋基隆市的產業電力，雙方合作如果做得好，有個範例，其他縣市看到了，發現對縣市發展有利，搞不好會邀請台電去設電廠。