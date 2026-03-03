快訊

台電苦惱用電量倍增 謝國樑：回饋地方產業電力、電廠就非嫌惡設施

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市長謝國樑今天說，台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，並希望基隆「四接案」，能成為很好的範例。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天說，台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，並希望基隆「四接案」，能成為很好的範例。記者邱瑞杰／攝影

AI產業擴張帶動用電需求攀升，台電董事長曾文生表示，電源開發要重新做系統性檢討。基隆市長謝國樑今天表示，台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，並希望基隆「四接案」，能成為很好的範例。

曾文生說，過去10年台灣用電量負載，平均1年增加40萬至50萬瓩，但在接下來的5年，將面臨用電成長量是過去的2至2.5倍的壓力。以新燃氣機組裝置容量130萬瓩計算，每年要新蓋一個燃氣機組，才能因應半導體與A1相關產業新增的用電需求。

謝國樑說，看到台電提到未來用電將要大幅增加的事，他要具體的要求並且建議台電，對未來要新建電廠的縣市政府，應該要有一個公開、合理的合作機制。

謝國樑指出，現在每個縣市都很重視產業發展及產業用電問題， 假如台電能夠與新建電廠的縣市政府，就產業電力的供應，把回饋的機制明確化，甚至法制化，相信對台電未來產業電力布局，甚至台灣整體電力布局，都是正面而且有幫助的。

謝國樑表示，基隆市非常樂意在安全無虞的前提下，跟台電共同探討台灣未來用電跟產業用電，以及基隆的產業電力回饋問題，希望台電能好去思考這個方向。

謝國樑認為，與其讓電廠變成嫌惡設施，台電不如就講清楚，如果蓋電廠，多少是要回饋給地方產業，提供地方電力優先，或者是要怎麼做。機制明確化後，縣市政府就會有更多盤算參考，說不定就不會變成嫌惡設施，反而還會邀請台電去設電廠。

「用四接來建立全國性的標準也是可以的」，謝國樑說，因為基隆市相對支持，台電如果願意回饋基隆市的產業電力，雙方合作如果做得好，有個範例，其他縣市看到了，發現對縣市發展有利，搞不好會邀請台電去設電廠。

科技業用電需求今年起進入高峰，台電預估未來五年平均每年新增用電需求一百萬瓩，是過去的二到二點五倍。本報資料照片
科技業用電需求今年起進入高峰，台電預估未來五年平均每年新增用電需求一百萬瓩，是過去的二到二點五倍。本報資料照片

電廠 基隆 電力

相關新聞

經濟部：搶購天然氣三階段方案 與美商簽約買LNG 最快6月交貨

中東戰事擴大，經濟部2日啟動緊急應變小組，若戰事拉長，中油將備妥三階段方案因應，包括：提前備貨、亞洲調貨、市場買現貨等方式，保證國內「絕不會斷氣」。經濟部並表示，中油今年春節前已與美國最大LNG出口商簽署長達約25年的LNG買賣契約，6月起交貨。

川普關稅違法、ART 還有效？ 卓榮泰：美方承諾依序通知

美國最高法院近日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對大多數進口商品徵收的懲罰性關稅違法。我在野黨質疑，台美對等貿易協定（ART）是否還有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，將依序通知所有已簽約國家，包括我國在內。

影／中東戰事影響電價恐上漲？ 龔明鑫：需觀察戰事發展

卡達國營能源公司遭伊朗無人機攻擊，影響台灣天然氣進口，更可能牽動4月電價與國內油氣供應。行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況，而政府也緊鑼密鼓去確認所有的能源，目前供應無虞。

卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

中東戰事緊迫，卡達能源停產液化天然氣，但這是我國進口最大來源，預估能源價格將牽動4月電價。對此，行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。政府會緊鑼密鼓，在這一個月當中，去確認所有能源可以供應無虞。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

