美伊戰事推升油價 國銀：帶動美元走強

美伊開戰以來，全球避險情緒升溫，帶動美元指數（DXY）攀升至98.5之上，在美國總統川普表態將對伊朗採取強硬立場後，市場擔憂中東情勢恐推升能源價格與通膨壓力，全球主要貨幣兌美元普遍走弱，國銀認為，油價隨戰爭走高，強化其與美元兩者的正相關，美元偏強格局可能延續。

國銀分析，伊朗揚言封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），推升油價2日大漲逾6%、3日漲幅也有1至2％，進一步強化市場對通膨回升的預期。同時，市場已將聯準會（Fed）今年首次降息時間點由原先預估的7月延後至9月，顯示利率政策寬鬆時程可能放緩。由於美國為能源淨出口國，當油價上行時，資金往往傾向流向美元資產，美元與油價的正向關聯性可能再度成為主軸。整體而言，在地緣政治風險未明顯降溫前，美元可能延續偏強格局。

另一方面，避險資金亦同步流入黃金市場，國際金價突破每英兩5,370美元，顯示投資人不僅傾向持有美元資產，也透過黃金分散風險。