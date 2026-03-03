快訊

美伊戰事推升油價 國銀：帶動美元走強

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

美伊開戰以來，全球避險情緒升溫，帶動美元指數（DXY）攀升至98.5之上，在美國總統川普表態將對伊朗採取強硬立場後，市場擔憂中東情勢恐推升能源價格與通膨壓力，全球主要貨幣兌美元普遍走弱，國銀認為，油價隨戰爭走高，強化其與美元兩者的正相關，美元偏強格局可能延續。

國銀分析，伊朗揚言封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），推升油價2日大漲逾6%、3日漲幅也有1至2％，進一步強化市場對通膨回升的預期。同時，市場已將聯準會（Fed）今年首次降息時間點由原先預估的7月延後至9月，顯示利率政策寬鬆時程可能放緩。由於美國為能源淨出口國，當油價上行時，資金往往傾向流向美元資產，美元與油價的正向關聯性可能再度成為主軸。整體而言，在地緣政治風險未明顯降溫前，美元可能延續偏強格局。

另一方面，避險資金亦同步流入黃金市場，國際金價突破每英兩5,370美元，顯示投資人不僅傾向持有美元資產，也透過黃金分散風險。

油價和天然氣價格飆升！伊朗報復波及能源供應 波灣多國油氣設施停擺

美股收盤／標普500收平 無懼中東戰火…AI與能源股助大盤收復跌幅

李鎮宇：美伊戰爭對國際油價的衝擊恐會延長4到10周

美股早盤／因美伊戰事油價急漲 四大指數重挫、道瓊跌逾300點

經濟部：搶購天然氣三階段方案 與美商簽約買LNG 最快6月交貨

中東戰事擴大，經濟部2日啟動緊急應變小組，若戰事拉長，中油將備妥三階段方案因應，包括：提前備貨、亞洲調貨、市場買現貨等方式，保證國內「絕不會斷氣」。經濟部並表示，中油今年春節前已與美國最大LNG出口商簽署長達約25年的LNG買賣契約，6月起交貨。

川普關稅違法、ART 還有效？ 卓榮泰：美方承諾依序通知

美國最高法院近日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對大多數進口商品徵收的懲罰性關稅違法。我在野黨質疑，台美對等貿易協定（ART）是否還有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，將依序通知所有已簽約國家，包括我國在內。

影／中東戰事影響電價恐上漲？ 龔明鑫：需觀察戰事發展

卡達國營能源公司遭伊朗無人機攻擊，影響台灣天然氣進口，更可能牽動4月電價與國內油氣供應。行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況，而政府也緊鑼密鼓去確認所有的能源，目前供應無虞。

卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

中東戰事緊迫，卡達能源停產液化天然氣，但這是我國進口最大來源，預估能源價格將牽動4月電價。對此，行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。政府會緊鑼密鼓，在這一個月當中，去確認所有能源可以供應無虞。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

台電苦惱用電量倍增 謝國樑：回饋地方產業電力、電廠就非嫌惡設施

AI產業擴張帶動用電需求攀升，台電董事長曾文生表示，電源開發要重新做系統性檢討。基隆市長謝國樑今天表示，台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，並希望基隆「四接案」，能成為很好的範例。

