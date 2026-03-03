快訊

燃氣發電恐「斷炊」 龔明鑫：可跟非中東產國或日韓調貨

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨立委洪孟楷（右）今質詢經濟部長龔明鑫（左）。圖／取自UDN TV
國民黨立委洪孟楷（右）今質詢經濟部長龔明鑫（左）。圖／取自UDN TV

美伊戰爭恐引爆我國能源危機，引發各界憂心，國民黨立委洪孟楷質詢，戰爭恐導致石油、天然氣到貨情況，政府將如何因應？經濟部長龔明鑫回應，主要是四月的問題，接著可跟非中東產國調貨，或要求提早到貨，另外也可跟日韓或其他國家調貨。

我國在核電歸零後，天然氣發電發電成為電力的重要來源之一，不過石油、天然氣等資源主要出產自西亞地區，如今發生戰爭，甚至灣區遭封鎖，能源運輸出不來，恐影響我國發電。洪孟楷於今立法院台美關稅專報時關心，行政院長卓榮泰、龔明鑫備詢時也分別回答。

龔明鑫回應，主要影響地區是中東地區，其他地區不會有影響，目前三月的問題已經解決，主要是四月問題；接著可以跟非中東地區產國調貨，比如澳洲或其他地區的國家，像跟澳洲都是簽長約，可以跟對方說提前到貨；另外，有機會也可以跟日本、韓國或其他地區來調貨。卓榮泰也說，這兩天都有在研議相關情況，會在最安全情況下找出多元方式。

洪孟楷提到，目前我國無撤僑計畫，但是美國已經對阿聯酋、卡達等國的國民下達大規模撤離令，德國也優先撤出婦幼；我國在中東約3000多人，最多在沙烏地阿拉伯約2000多人，萬一要撤僑有相關準備？

卓榮泰回應，首重確保在當地國人、旅行團情況，這些都有掌握，那台灣因為非直接參與行動的國家，可以降低對我國國民的傷害，所以除高度警戒外，也會參考其他各國撤僑情況，並跟其他國家保持高度密切合作。洪孟楷追問，德國也沒實際參與戰火也撤僑；卓榮泰表示，除掌握人數，昨天早上就已經全盤推演過一次。

經濟部長龔明鑫（右）。記者杜建重／攝影
經濟部長龔明鑫（右）。記者杜建重／攝影

中東 天然氣 台美關稅

經濟部：搶購天然氣三階段方案 與美商簽約買LNG 最快6月交貨

中東戰事擴大，經濟部2日啟動緊急應變小組，若戰事拉長，中油將備妥三階段方案因應，包括：提前備貨、亞洲調貨、市場買現貨等方式，保證國內「絕不會斷氣」。經濟部並表示，中油今年春節前已與美國最大LNG出口商簽署長達約25年的LNG買賣契約，6月起交貨。

川普關稅違法、ART 還有效？ 卓榮泰：美方承諾依序通知

美國最高法院近日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對大多數進口商品徵收的懲罰性關稅違法。我在野黨質疑，台美對等貿易協定（ART）是否還有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，將依序通知所有已簽約國家，包括我國在內。

影／中東戰事影響電價恐上漲？ 龔明鑫：需觀察戰事發展

卡達國營能源公司遭伊朗無人機攻擊，影響台灣天然氣進口，更可能牽動4月電價與國內油氣供應。行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況，而政府也緊鑼密鼓去確認所有的能源，目前供應無虞。

卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

中東戰事緊迫，卡達能源停產液化天然氣，但這是我國進口最大來源，預估能源價格將牽動4月電價。對此，行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。政府會緊鑼密鼓，在這一個月當中，去確認所有能源可以供應無虞。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

台電苦惱用電量倍增 謝國樑：回饋地方產業電力、電廠就非嫌惡設施

AI產業擴張帶動用電需求攀升，台電董事長曾文生表示，電源開發要重新做系統性檢討。基隆市長謝國樑今天表示，台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，並希望基隆「四接案」，能成為很好的範例。

