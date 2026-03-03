燃氣發電恐「斷炊」 龔明鑫：可跟非中東產國或日韓調貨

美伊戰爭恐引爆我國能源危機，引發各界憂心，國民黨立委洪孟楷質詢，戰爭恐導致石油、天然氣到貨情況，政府將如何因應？經濟部長龔明鑫回應，主要是四月的問題，接著可跟非中東產國調貨，或要求提早到貨，另外也可跟日韓或其他國家調貨。

我國在核電歸零後，天然氣發電發電成為電力的重要來源之一，不過石油、天然氣等資源主要出產自西亞地區，如今發生戰爭，甚至灣區遭封鎖，能源運輸出不來，恐影響我國發電。洪孟楷於今立法院台美關稅專報時關心，行政院長卓榮泰、龔明鑫備詢時也分別回答。

龔明鑫回應，主要影響地區是中東地區，其他地區不會有影響，目前三月的問題已經解決，主要是四月問題；接著可以跟非中東地區產國調貨，比如澳洲或其他地區的國家，像跟澳洲都是簽長約，可以跟對方說提前到貨；另外，有機會也可以跟日本、韓國或其他地區來調貨。卓榮泰也說，這兩天都有在研議相關情況，會在最安全情況下找出多元方式。

洪孟楷提到，目前我國無撤僑計畫，但是美國已經對阿聯酋、卡達等國的國民下達大規模撤離令，德國也優先撤出婦幼；我國在中東約3000多人，最多在沙烏地阿拉伯約2000多人，萬一要撤僑有相關準備？

卓榮泰回應，首重確保在當地國人、旅行團情況，這些都有掌握，那台灣因為非直接參與行動的國家，可以降低對我國國民的傷害，所以除高度警戒外，也會參考其他各國撤僑情況，並跟其他國家保持高度密切合作。洪孟楷追問，德國也沒實際參與戰火也撤僑；卓榮泰表示，除掌握人數，昨天早上就已經全盤推演過一次。