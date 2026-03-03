快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟部：搶購天然氣三階段方案 與美商簽約買LNG 最快6月交貨

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
經濟部表示，因應中東情勢變化 政府已啟動應變小組，備妥天然氣備援方案。圖為LNG船。圖／經濟部網站
經濟部表示，因應中東情勢變化 政府已啟動應變小組，備妥天然氣備援方案。圖為LNG船。圖／經濟部網站

中東戰事擴大，經濟部2日啟動緊急應變小組，若戰事拉長，中油將備妥三階段方案因應，包括：提前備貨、亞洲調貨、市場買現貨等方式，保證國內「絕不會斷氣」。經濟部並表示，中油今年春節前已與美國最大LNG出口商簽署長達約25年的LNG買賣契約，6月起交貨

針對近日中東地區局勢變化引發外界對能源供給不穩的疑慮，經濟部3日表示，國內能源供應充足，且已採取來源多元分散措施，短期供應無虞，長期也有備援規劃以確保穩定供氣，並持續透過多元供應的方式，持續強化能源安全韌性。

經濟部成立緊急應變小組因應能源問題，能源署、國營司、綜規司，以及台電、中油，每日召開應變會議討論及交換資訊，持續掌握能源供應動態。經濟部表示，若中長期面臨伊朗封鎖情境，經濟部將責成中油備妥三階段方案供應。

第一為「提前調貨」，調度美國、澳洲等非中東氣源支應；第二為「亞洲調貨」，與日本、南韓等同類天然氣買家商議互援；第三為「市場買現貨」，以充裕料源補足缺口，透過以上方案保證國內「絕不會斷氣」。

經濟部為進一步強化能源安全韌性，持續增加包含美國在內之採購量，預計將在118年前將美國LNG占比從10%調整至約15~20%。中油已於今年2月10日與美國最大LNG出口商Cheniere公司簽署長達約25年的LNG買賣契約，自6月起交貨，明年起每年可購買至120萬公噸。

此外，外傳卡達及沙烏地阿拉伯因戰爭因素無法出口的消息，經濟部說明，經中油公司向營運商了解後得知，沙國國家石油公司（Aramco）煉油廠雖遭無人機攻擊，但不影響後續生產；卡達RasLaffan為防止滿槽的預防性安全措施而暫停LNG生產；中油公司目前已充分掌握抵港船期，短期供應無虞。

美國 交貨 能源

延伸閱讀

影／中東戰事影響電價恐上漲？ 龔明鑫：需觀察戰事發展

卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

卡達停產天然氣 卓揆：啟動緊急應變 多元採購供應無虞

油價和天然氣價格飆升！伊朗報復波及能源供應 波灣多國油氣設施停擺

相關新聞

經濟部：搶購天然氣三階段方案 與美商簽約買LNG 最快6月交貨

中東戰事擴大，經濟部2日啟動緊急應變小組，若戰事拉長，中油將備妥三階段方案因應，包括：提前備貨、亞洲調貨、市場買現貨等方式，保證國內「絕不會斷氣」。經濟部並表示，中油今年春節前已與美國最大LNG出口商簽署長達約25年的LNG買賣契約，6月起交貨。

川普關稅違法、ART 還有效？ 卓榮泰：美方承諾依序通知

美國最高法院近日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對大多數進口商品徵收的懲罰性關稅違法。我在野黨質疑，台美對等貿易協定（ART）是否還有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，將依序通知所有已簽約國家，包括我國在內。

影／中東戰事影響電價恐上漲？ 龔明鑫：需觀察戰事發展

卡達國營能源公司遭伊朗無人機攻擊，影響台灣天然氣進口，更可能牽動4月電價與國內油氣供應。行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況，而政府也緊鑼密鼓去確認所有的能源，目前供應無虞。

卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

中東戰事緊迫，卡達能源停產液化天然氣，但這是我國進口最大來源，預估能源價格將牽動4月電價。對此，行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。政府會緊鑼密鼓，在這一個月當中，去確認所有能源可以供應無虞。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

台電苦惱用電量倍增 謝國樑：回饋地方產業電力、電廠就非嫌惡設施

AI產業擴張帶動用電需求攀升，台電董事長曾文生表示，電源開發要重新做系統性檢討。基隆市長謝國樑今天表示，台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，並希望基隆「四接案」，能成為很好的範例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。