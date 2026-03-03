經濟部：搶購天然氣三階段方案 與美商簽約買LNG 最快6月交貨

中東戰事擴大，經濟部2日啟動緊急應變小組，若戰事拉長，中油將備妥三階段方案因應，包括：提前備貨、亞洲調貨、市場買現貨等方式，保證國內「絕不會斷氣」。經濟部並表示，中油今年春節前已與美國最大LNG出口商簽署長達約25年的LNG買賣契約，6月起交貨。

針對近日中東地區局勢變化引發外界對能源供給不穩的疑慮，經濟部3日表示，國內能源供應充足，且已採取來源多元分散措施，短期供應無虞，長期也有備援規劃以確保穩定供氣，並持續透過多元供應的方式，持續強化能源安全韌性。

經濟部成立緊急應變小組因應能源問題，能源署、國營司、綜規司，以及台電、中油，每日召開應變會議討論及交換資訊，持續掌握能源供應動態。經濟部表示，若中長期面臨伊朗封鎖情境，經濟部將責成中油備妥三階段方案供應。

第一為「提前調貨」，調度美國、澳洲等非中東氣源支應；第二為「亞洲調貨」，與日本、南韓等同類天然氣買家商議互援；第三為「市場買現貨」，以充裕料源補足缺口，透過以上方案保證國內「絕不會斷氣」。

經濟部為進一步強化能源安全韌性，持續增加包含美國在內之採購量，預計將在118年前將美國LNG占比從10%調整至約15~20%。中油已於今年2月10日與美國最大LNG出口商Cheniere公司簽署長達約25年的LNG買賣契約，自6月起交貨，明年起每年可購買至120萬公噸。

此外，外傳卡達及沙烏地阿拉伯因戰爭因素無法出口的消息，經濟部說明，經中油公司向營運商了解後得知，沙國國家石油公司（Aramco）煉油廠雖遭無人機攻擊，但不影響後續生產；卡達RasLaffan為防止滿槽的預防性安全措施而暫停LNG生產；中油公司目前已充分掌握抵港船期，短期供應無虞。