影／中東戰事影響電價恐上漲？ 龔明鑫：需觀察戰事發展

卡達國營能源公司遭伊朗無人機攻擊，影響台灣天然氣進口，更可能牽動4月電價與國內油氣供應。行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況，而政府也緊鑼密鼓去確認所有的能源，目前供應無虞。

卓榮泰上午前往立法院，針對台美關稅談判結果及其影響，率相關部會首長進行專案報告並備質詢。由於美伊開打，戰事影響全球，能源問題也成為立委質詢的焦點。

立委林沛祥指出，美伊開戰之後，經濟部才要召開能源危機，我國的天然氣來源有25%來自卡達，現在如何因應？

卓榮泰表示，昨天一早就召集了相關部門，包括濟部、外交部還有財政部來進行會商，其中經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。

經濟部長龔明鑫說，３月份前半個月的部分，因為船已經出了荷姆茲海峽，這些都沒有問題，至於3月份下半月，則已在其他市場調到貨，所以3月份沒有問題，而4月份開始，則啟動調貨，萬一戰事拖到4月份之後，我們還是有很多因應的措施，短時間之內沒有能源的問題。至於電力部分，因為還有非天然氣的備用機組可用，同樣不會有問題。

林沛祥再問，有沒有可能造成電價上漲？龔明鑫則表示，這個還是要回到電價審議委員會，目前還是要觀察戰事後續發展。

卓榮泰補充表示，目前天氣還是有安全的存量，３月份我們的LNG進來的量是沒有問題，我們還是有一定的安全存量，我們有充分的時間來因應，從其它的市場去採購。

