美伊開戰衝擊台供電 龔明鑫：若拖到4月 全面燃煤發電是最後手段

美伊開戰，影響我國進口液化天然氣，對供電形成挑戰。經濟部長龔明鑫今日表示，3月部分沒有問題，戰事拖到4月仍有些因應措施，全面開啟煤炭發電是最後手段。

美國關稅政策生變，行政院長卓榮泰今率副院長鄭麗君及內閣成員，赴立法院提出專案報告。國民黨立委林沛祥質詢時，關心美伊開戰，影響我國進口液化天然氣，可能造成國安危機，因我國約有25%的液化天然氣進口來自卡達。

卓榮泰表示，戰爭發生後的第一天，國安團隊已向總統跟行政團隊提出說明，昨天召開一次會議，經濟部啟動緊急應變機制；龔明鑫表示，經濟部次長賴建信今天起，每天都會主持專案會議來看看情勢變化。

龔明鑫說，3月天然氣的部分，前半個月的部分已經出了荷姆茲海峽，這沒有問題。至於下半個月的部分，昨日同仁告知已在其他市場調到貨，所以3月沒有問題。不希望說萬一戰事拖到4月的話，但是萬一拖到4月的話，還是有些因應措施。

林沛祥追問，關於美伊戰事有說持續4周也有說持續4年的，眾說紛紜。短期內是否會有因天然氣不足而限電的問題？龔明鑫回應，絕對不會，還有些非天然氣的備用機組，隨時可以備用。林追問，是否可能造成電價上漲？全面啟動煤炭發電？龔回應，電價上漲與否的決定權在電價審議委員會，至於全面開啟煤炭發電是最後手段。