快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊開戰衝擊台供電 龔明鑫：若拖到4月 全面燃煤發電是最後手段

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
行政院長卓榮泰（左）與經濟部長龔明鑫（右）上午到立院備詢。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰（左）與經濟部長龔明鑫（右）上午到立院備詢。記者杜建重／攝影

美伊開戰，影響我國進口液化天然氣，對供電形成挑戰。經濟部龔明鑫今日表示，3月部分沒有問題，戰事拖到4月仍有些因應措施，全面開啟煤炭發電是最後手段。

美國關稅政策生變，行政院長卓榮泰今率副院長鄭麗君及內閣成員，赴立法院提出專案報告。國民黨立委林沛祥質詢時，關心美伊開戰，影響我國進口液化天然氣，可能造成國安危機，因我國約有25%的液化天然氣進口來自卡達。

卓榮泰表示，戰爭發生後的第一天，國安團隊已向總統跟行政團隊提出說明，昨天召開一次會議，經濟部啟動緊急應變機制；龔明鑫表示，經濟部次長賴建信今天起，每天都會主持專案會議來看看情勢變化。

龔明鑫說，3月天然氣的部分，前半個月的部分已經出了荷姆茲海峽，這沒有問題。至於下半個月的部分，昨日同仁告知已在其他市場調到貨，所以3月沒有問題。不希望說萬一戰事拖到4月的話，但是萬一拖到4月的話，還是有些因應措施。

林沛祥追問，關於美伊戰事有說持續4周也有說持續4年的，眾說紛紜。短期內是否會有因天然氣不足而限電的問題？龔明鑫回應，絕對不會，還有些非天然氣的備用機組，隨時可以備用。林追問，是否可能造成電價上漲？全面啟動煤炭發電？龔回應，電價上漲與否的決定權在電價審議委員會，至於全面開啟煤炭發電是最後手段。

龔明鑫 鄭麗君 經濟部 卓榮泰

延伸閱讀

中東戰火升溫 蕭旭岑：政府應思考應變能源中斷危機

卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

卡達停產天然氣 卓揆：啟動緊急應變 多元採購供應無虞

最大LNG來源國卡達停產…進口能源 經部啟動應變

相關新聞

經濟部：搶購天然氣三階段方案 與美商簽約買LNG 最快6月交貨

中東戰事擴大，經濟部2日啟動緊急應變小組，若戰事拉長，中油將備妥三階段方案因應，包括：提前備貨、亞洲調貨、市場買現貨等方式，保證國內「絕不會斷氣」。經濟部並表示，中油今年春節前已與美國最大LNG出口商簽署長達約25年的LNG買賣契約，6月起交貨。

川普關稅違法、ART 還有效？ 卓榮泰：美方承諾依序通知

美國最高法院近日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對大多數進口商品徵收的懲罰性關稅違法。我在野黨質疑，台美對等貿易協定（ART）是否還有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，將依序通知所有已簽約國家，包括我國在內。

影／中東戰事影響電價恐上漲？ 龔明鑫：需觀察戰事發展

卡達國營能源公司遭伊朗無人機攻擊，影響台灣天然氣進口，更可能牽動4月電價與國內油氣供應。行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況，而政府也緊鑼密鼓去確認所有的能源，目前供應無虞。

卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

中東戰事緊迫，卡達能源停產液化天然氣，但這是我國進口最大來源，預估能源價格將牽動4月電價。對此，行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。政府會緊鑼密鼓，在這一個月當中，去確認所有能源可以供應無虞。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

台電苦惱用電量倍增 謝國樑：回饋地方產業電力、電廠就非嫌惡設施

AI產業擴張帶動用電需求攀升，台電董事長曾文生表示，電源開發要重新做系統性檢討。基隆市長謝國樑今天表示，台電若能與縣市政府建立回饋地方產業電力的機制，電廠就不會變成嫌惡設施，並希望基隆「四接案」，能成為很好的範例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。