快訊

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

放屁一天放幾次才正常？新研究顯示可能比你想像的還要多

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰：232不受美判決影響 我方保有 MOU 優惠待遇

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

美國總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）懲罰性關稅遭判違法，目前美國改援引122條款實施150天10%+MFN 暫時性關稅。行政院長卓榮泰說明，工業方面，232條款不受此次美國高院判決影響，持續確保我國投資MOU取得汽車零組件等232優惠待遇。

卓榮泰3日赴立法院專案報告「台美關稅談判結果及其影響」並備詢。

卓榮泰指出，美方目前援引《1974年貿易法》第122條款自2月24日起對全球課徵150天的10%+MFN 暫時性關稅，美國總統川普續稱將稅率提高至15%+MFN(尚待美方發布正式文件)，未來也可能依據《1974年貿易法》第301條款對各國啟動貿易調查後依結果加徵關稅。

卓榮泰提到，因應最高法院判決後的新情勢，我政府也委託民間智庫進行影響研析。有關個別產業影響評估，個別產品輸美競爭力，除考量我業者輸美稅率負擔外，也須看競爭對手的稅率高低，各產業情形不盡相同。

工業產品方面，由於232條款不受此次美國高院判決影響，因此我國投資MOU取得汽車零組件及木材家具的232優惠待遇，可與其他國家公平競爭，也減緩產業面對美國政策之不確定性。

其中，工具機業，去年我輸美稅率24%（以20%+MFN的暫時性稅率計），122條款輸美稅率是19%（以 15%+MFN稅率計），已下降5%，也與主要競爭對手日韓（均為15%）差距縮小。機械業，輸美稅率將由 21.5%降為16.5%，與競爭對手如歐盟稅率相同，與日韓相比稅率差距不大（0.4%-1.5%）。

手工具頁，輸美稅率從23.3%降為18.3%，與競爭者越南(18.3%)與中國（43.3%）能公平競爭。塑膠業，輸美稅率由24.6%降為19.6%，雖較競爭對手中國（44.6%）有優勢，但與墨西哥（15%）相比，中長期仍需關注競爭力。

紡織業，輸美稅率由28.7%降為23.7%，優於競爭對手中國（48.7%），較韓國（15%）有差距，但我廠商已全球布局，有效分散市場風險。

綜上評估可知，台美洽簽ART和投資MOU已是最佳待遇，面對新情勢變化，投資MOU最惠國待遇基本不受影響。針對ART，我政府會在既有優惠待遇基礎上，與美方積極溝通聯繫，確保美方在後續政策變動中，依然讓台灣產業享有相對優勢及最佳待遇。

面對美國政府援引第122條款對全球包含我國在內課徵暫時性關稅期間，我政府將持續產業支持方案，後續在我鞏固ART成果後，政府也不會縮減已編列之930億元預算推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，更將「反守為攻」協助我國產業把握競爭優勢契機，擴大爭取海外市場訂單。

卓榮泰表示，經濟部已編列460億元韌性特別預算，將持續辦理「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等四大措施。

卓榮泰強調，未來針對汽車產業，儘管美製車來台價格有一定市場區隔，短期衝擊有限，但為協助中長期健全發展，經濟部與勞動部已建立勞資與政府對話平台進行多次座談，經濟部也將在既有預算額度內提出30億元「車行天下」專案計畫，強化研發升級轉型。

此外，勞動部已匡列特別預算150億元推動安定就業等多項支持勞工的措施，後續將動態調整推動相應協助措施。

卓榮泰說，因應全球供應鏈韌性與地緣風險，政府將持續確保台灣應對中長期經濟產業結構轉型升級，行政院將配合賴總統成立「國家經濟戰略指導小組」，團結朝野業界及民間團體力量，尋求更均衡、有韌性的經濟成長模式，帶動百工百業在全新經濟環境中持續前進。

汽車零組件 美方 台美關稅

延伸閱讀

122條款不如台美 ART 卓揆：關稅疊加、不含對我有利豁免項

經濟日報社論／台美對等貿易協定 留意伏筆

副閣揆回應川普全球加徵關稅 鄭麗君：鞏固 ART 既有優惠

鄭麗君：我方立場非重啟談判 持續爭取最佳待遇

相關新聞

川普關稅違法、ART 還有效？ 卓榮泰：美方承諾依序通知

美國最高法院近日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對大多數進口商品徵收的懲罰性關稅違法。我在野黨質疑，台美對等貿易協定（ART）是否還有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，將依序通知所有已簽約國家，包括我國在內。

卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

中東戰事緊迫，卡達能源停產液化天然氣，但這是我國進口最大來源，預估能源價格將牽動4月電價。對此，行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。政府會緊鑼密鼓，在這一個月當中，去確認所有能源可以供應無虞。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

AI新時代／當影像不再是真相 AI造假時代如何自保？

如果有一天，你在跨國視訊會議裡看到熟悉的CFO（財務長）下指令，聲音與神情都無破綻，你會懷疑是AI深偽嗎？從假CFO詐騙巨款的、視訊換臉，到選舉期間的Deepfake與認知作戰，這些詐騙實例已升級為低成本、跨國操作的新常態。當影像與聲音都能被複製，人們要依靠什麼判斷真實？在這場真假難辨的攻防戰中，下一步是什麼？

最大LNG來源國卡達停產…進口能源 經部啟動應變

美伊戰火對全球及台灣能源供給形成壓力，據統計，2025年台灣自卡達進口原油占比6%，天然氣占比達33.7%。經濟部將啟動能源應變小組，協調能源供給來源。

穩定物價 政院4日開會

行政院長卓榮泰昨（2）日針對中東情勢召開跨部會會議，盤點能源、物價、股匯市等應對及整備情形。針對物價衝擊，行政院副院長鄭麗君明日將召開穩定物價小組會議，預做因應及準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。