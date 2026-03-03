美伊戰事開打 法人建議極短線聚焦五大潛在受惠族群

美伊戰事開打，投顧法人研判，這場衝突可能是「有限戰爭（limited conflict）」，而非全面性區域大規模衝突，對股市影響多屬短期波動，建議極短線操作可聚焦煉油、貴金屬、軍工、無人機、貨櫃運輸等潛在受惠族群。

以個股來看， 煉油可留意台塑化（6505）；貴金屬有光洋科、金益鼎、佳龍；軍工包括漢翔、長榮航太、駐龍、寶一；低軌衛星為昇達科、華通；無人機有雷虎、千附；貨櫃航運以長榮為主。

凱基投顧台股策略分析師張明祥指出，伊朗最高領袖哈米尼已經身亡，加上伊朗於此次行動中多項核心軍事設施與部分武裝力量遭受重創，短期內全面升高戰事能力與意願皆受嚴重限制。在此情境下，市場最為憂心的尾端風險，例如荷莫茲海峽被封鎖發生機率亦同步下降。

從經濟與資本市場角度觀察，歷史經驗顯示，若戰火未擴大至美國本土、亦未演變成世界大戰，對全球總體經濟實質衝擊多半有限，而股市影響亦多屬短期波動。

回顧1940年以來重大國際戰爭與恐攻事件，只要未演變為全球性戰爭或波及美國本土，市場通常於事件爆發後一周內利空鈍化，約三周時間便可收復失土。

以近年區域性中東衝突為例，如2020年美軍空襲擊斃伊朗將領蘇萊曼尼，以及多起針對伊朗軍事與核設施的行動，市場往往於事件後1至3個交易日內快速反映避險情緒，風險資產短線承壓；相對而言，油價、金價、美元指數，以及軍工、低軌衛星、貴金屬、煉油類股則通常呈現防禦性走強。

張明祥認為，一旦後續情勢確認僅止於區域性、可控範圍內的有限衝突，全球股市大多能在短時間內完成修復，重新回歸由基本面驅動的行情軌道。地緣政治事件對資本市場的影響，更多體現在短線風險偏好的震盪，而非中長期趨勢的根本翻轉。

整體而言，地緣政治風險僅會放大市場震盪，卻不會改變科技股主導的長期資金流向。本次財報季延續AI資本支出與企業盈餘雙軸上修趨勢，支撐台股中長期挑戰39,000 點。

美國五大CSP在本次財報季調高2026年資本支出，由合計5,210億美元上修至6,760億美元，年增率由34%跳升至64%；台股2026年企業獲利成長率亦由20%上修至31%，反映自2023年下半年以來的上修循環延續不變。

然而，自第2季起，市場仍需留意波動風險上升，包括美國期中選舉年帶來的政策不確定性上揚、聯準會主席5月更替可能加大全球政策與降息路徑的變數，及大盤指數位處高檔、全球基金現金水位偏低，使得市場容錯率持續下降。