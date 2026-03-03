快訊

卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照 余承翰
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照 余承翰

中東戰事緊迫，卡達能源停產液化天然氣，但這是我國進口最大來源，預估能源價格將牽動4月電價。對此，行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。政府會緊鑼密鼓，在這一個月當中，去確認所有能源可以供應無虞。

卓榮泰3日赴立法院專案報告「台美關稅談判結果及其影響」並備詢，會前接受媒體聯訪。

卓榮泰表示，政府關心國內的民生、產業，在能源上將不予匱乏。昨天一早，他召集了所有相關部門，包括經濟部、外交部、財政部金管會等進行會商。經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。

卓榮泰提到，目前全世界的狀況，都還在一種未定的情形下。我方繼續往多元市場、多元程序，去取得足夠量的能源，從過去到現在一直如此進行。行政團隊會緊鑼密鼓，在這一個月當中，去確認所有能源可以供應無虞。

另在野黨對軍購預算意見分歧，國民黨版擬將行政院八年1.25兆元預算，縮減為3,500億元，並明訂履約進度及懲罰條款。

卓榮泰說明，政府經過長時間、緊密專業的研判，依照我國的安全要求以及財政能力，提出1.25兆元國防特別預算。其中，針對台灣之盾，也針對AI高科技擊殺鏈以及發展軍工產業，這三大部分同時兼顧的。所以這是一整套有關國家安全的計畫。

卓榮泰說，國家安全不能打折，不是任由殺價、喊價的。而且不應該有任何所謂的處罰。到底處罰的是國家安全，還是處罰台灣人民？這個要講清楚。他重申，國家安全不容打折，人民不應該被列為處罰的對象。

金管會 財政部 台美關稅

相關新聞

川普關稅違法、ART 還有效？ 卓榮泰：美方承諾依序通知

美國最高法院近日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對大多數進口商品徵收的懲罰性關稅違法。我在野黨質疑，台美對等貿易協定（ART）是否還有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，將依序通知所有已簽約國家，包括我國在內。

卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

中東戰事緊迫，卡達能源停產液化天然氣，但這是我國進口最大來源，預估能源價格將牽動4月電價。對此，行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。政府會緊鑼密鼓，在這一個月當中，去確認所有能源可以供應無虞。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

AI新時代／當影像不再是真相 AI造假時代如何自保？

如果有一天，你在跨國視訊會議裡看到熟悉的CFO（財務長）下指令，聲音與神情都無破綻，你會懷疑是AI深偽嗎？從假CFO詐騙巨款的、視訊換臉，到選舉期間的Deepfake與認知作戰，這些詐騙實例已升級為低成本、跨國操作的新常態。當影像與聲音都能被複製，人們要依靠什麼判斷真實？在這場真假難辨的攻防戰中，下一步是什麼？

最大LNG來源國卡達停產…進口能源 經部啟動應變

美伊戰火對全球及台灣能源供給形成壓力，據統計，2025年台灣自卡達進口原油占比6%，天然氣占比達33.7%。經濟部將啟動能源應變小組，協調能源供給來源。

穩定物價 政院4日開會

行政院長卓榮泰昨（2）日針對中東情勢召開跨部會會議，盤點能源、物價、股匯市等應對及整備情形。針對物價衝擊，行政院副院長鄭麗君明日將召開穩定物價小組會議，預做因應及準備。

