卡達停產液化天然氣 卓榮泰：會確保能源供應無虞

中東戰事緊迫，卡達能源停產液化天然氣，但這是我國進口最大來源，預估能源價格將牽動4月電價。對此，行政院長卓榮泰表示，經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。政府會緊鑼密鼓，在這一個月當中，去確認所有能源可以供應無虞。

卓榮泰3日赴立法院專案報告「台美關稅談判結果及其影響」並備詢，會前接受媒體聯訪。

卓榮泰表示，政府關心國內的民生、產業，在能源上將不予匱乏。昨天一早，他召集了所有相關部門，包括經濟部、外交部、財政部、金管會等進行會商。經濟部、中油已經啟動緊急應變機制，來因應所有的狀況。

卓榮泰提到，目前全世界的狀況，都還在一種未定的情形下。我方繼續往多元市場、多元程序，去取得足夠量的能源，從過去到現在一直如此進行。行政團隊會緊鑼密鼓，在這一個月當中，去確認所有能源可以供應無虞。

另在野黨對軍購預算意見分歧，國民黨版擬將行政院八年1.25兆元預算，縮減為3,500億元，並明訂履約進度及懲罰條款。

卓榮泰說明，政府經過長時間、緊密專業的研判，依照我國的安全要求以及財政能力，提出1.25兆元國防特別預算。其中，針對台灣之盾，也針對AI高科技擊殺鏈以及發展軍工產業，這三大部分同時兼顧的。所以這是一整套有關國家安全的計畫。

卓榮泰說，國家安全不能打折，不是任由殺價、喊價的。而且不應該有任何所謂的處罰。到底處罰的是國家安全，還是處罰台灣人民？這個要講清楚。他重申，國家安全不容打折，人民不應該被列為處罰的對象。