川普關稅違法、ART 還有效？ 卓榮泰：美方承諾依序通知

美國最高法院近日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法（IEEPA）》對大多數進口商品徵收的懲罰性關稅違法。我在野黨質疑，台美對等貿易協定（ART）是否還有效？行政院長卓榮泰表示，美方承諾完成其內部行政作為跟法律途徑後，將依序通知所有已簽約國家，包括我國在內。

卓榮泰3日赴立法院專案報告「台美關稅談判結果及其影響」並備詢，會前接受媒體聯訪。

卓榮泰表示，由副院長鄭麗君、政委楊珍妮所領軍的談判團隊，經過十個月努力，從美國帶回來的談判結果，MOU以及ART這兩部分，都已經取得了最佳的待遇。在全世界來看，對台灣所取得的這個結果，全世界都覺得相當值得肯定。

卓榮泰指出，在美國最高法院判決後，談判團隊也已經跟美方密切聯繫，確認美方往後的行政作為，也確保我方已經取得的最佳利益、待遇。美方承諾在完成其內部行政作為跟法律程序途徑後，將依序通知所有已經簽約的國家，當然也包括我國在內。

卓榮泰說，這就是目前最新狀況，現在已經全部向國人報告清楚，稍後專案報告在國會，整個進行的程度，一定會比任何的公聽會，更能讓國人清楚。