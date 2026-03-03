LNG 現貨價格飆漲牽動電價 工具機、玻陶、零售業叫苦

台灣液化天然氣（LNG）最大進口國卡達，因荷姆茲海峽遭封鎖，恐造成LNG現貨價格飆漲，甚至進一步牽動電價，各大產業莫不喊苦，包括工具機、玻陶、零售等外銷與內需領域將受衝擊，各業者齊喊「壓力山大」。

台灣機械公會理事長莊大立表示，國內機械與工具機產業好不容易走出陰霾、緩步復甦，業界期盼政府能夠推持電價及原物料價格穩定，不要出現劇烈波動，以利機械、工具機等產業穩定發展。

陶瓷業以天然氣及電力為主要生產成本，陶瓷公會表示，先前工業用天然氣不到一年上漲逾七成，工業用電兩年大漲逾六成，產業目前承受嚴峻的成本壓力，呼籲政府「工業用天然氣不要再漲了」，若持續調漲產業恐無法支撐。

針對電價調漲壓力，零售業者表示，電價調漲將增加固定成本，進而影響獲利，對業界將構成壓力。對於全天候營運的超商通路而言，影響劇烈。

（記者宋健生、侯思蘋、陳美玲、嚴雅芳）