45%高資產族 憂財富傳承

玉山銀行昨天攜手ＫＰＭＧ安侯建業聯合會計師事務所發布「二○二六台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告」，為目前國內同類型研究中規模最大的調查。報告顯示，今年預估台灣資產規模逾一億元的高資產顧客將成長至十二點四萬人，合計掌握高達四十六點一兆元財富，而即使進行傳承，有百分之四十五的創富一代並不放心下一代在傳承之後財富能否保值。

玉山金控董事長黃男州指出，面對外部環境變動的挑戰，高資產顧客對家業傳承的關注與主動規畫的需求愈趨顯著，「資產風險韌性」、「家族治理」與「永續傳承」已成為財富管理的核心議題。他說，高資產客戶中，資產超過卅億元的客戶其平均資產大約一百億元，人數一千兩百多人僅占百分之一，但在高資產族總計四十六兆的資產規模中，占了百分之廿六。

黃男州分析高資產客戶，一種是企業家、第二是科技新貴，第三是家中不動產眾多致富。科技業的創富一代在一九八○年代崛起，二○○○年開始爆發，很多經營者都還在第一線，但已在構思事業與財富如何雙雙傳承。

這次調查也發現包括創富一代、二代，有百分之八十五的受訪者已開始進行或準備啟動財富的傳承規畫，對於財富的觀念已從被動繼承轉向主動傳承；此外，客戶對下一代的財富管理與保全能力仍有擔憂，百分之四十五擔心下一代對財富保全的能力不足，顯見代際溝通與價值觀差異仍是傳承過程的主要挑戰。