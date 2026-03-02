快訊

45%高資產族 憂財富傳承

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
玉山金控董事長黃男州指出，高資產顧客對家業傳承的關注與主動規畫的需求顯著，資產風險韌性、家族治理與永續傳承已成財富管理核心議題。圖／玉山銀行提供
玉山銀行昨天攜手ＫＰＭＧ安侯建業聯合會計師事務所發布「二○二六台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告」，為目前國內同類型研究中規模最大的調查。報告顯示，今年預估台灣資產規模逾一億元的高資產顧客將成長至十二點四萬人，合計掌握高達四十六點一兆元財富，而即使進行傳承，有百分之四十五的創富一代並不放心下一代在傳承之後財富能否保值。

玉山金控董事長黃男州指出，面對外部環境變動的挑戰，高資產顧客對家業傳承的關注與主動規畫的需求愈趨顯著，「資產風險韌性」、「家族治理」與「永續傳承」已成為財富管理的核心議題。他說，高資產客戶中，資產超過卅億元的客戶其平均資產大約一百億元，人數一千兩百多人僅占百分之一，但在高資產族總計四十六兆的資產規模中，占了百分之廿六。

黃男州分析高資產客戶，一種是企業家、第二是科技新貴，第三是家中不動產眾多致富。科技業的創富一代在一九八○年代崛起，二○○○年開始爆發，很多經營者都還在第一線，但已在構思事業與財富如何雙雙傳承。

這次調查也發現包括創富一代、二代，有百分之八十五的受訪者已開始進行或準備啟動財富的傳承規畫，對於財富的觀念已從被動繼承轉向主動傳承；此外，客戶對下一代的財富管理與保全能力仍有擔憂，百分之四十五擔心下一代對財富保全的能力不足，顯見代際溝通與價值觀差異仍是傳承過程的主要挑戰。

半導體、AI 太吃電！台電估未來五年新增逾 5GW 用電 挑戰前所未見

電力即國力。台電董事長曾文生2日表示，依台電掌握半導體等相關建廠計畫，2026年至2030年預估新增用電逾500萬瓩（5GW），平均一年將新增100萬瓩，這是台電從未遇過現象、也是重大挑戰，台電必須重新系統性檢討電源開發。

美伊戰事衝擊我天然氣、原油供應？曾文生估首波衝擊2周後顯現 約影響6艘船

台電董事長曾文生2日坦言，「今年變數多」，從中東進口油氣均會經過荷莫茲海峽，影響估會在3月15日之後發生，我國約有2周時間反應，估計第一波影響船隻約5、6艘。他認為，現要以穩定供應為優先。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

4日發布…外銷訂單 估連12月正成長

經濟部將在4日發布1月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，加上春節落點與去年不同，經濟部預估，1月接單金額700至720...

春節效應 2月CPI約增2%

隨農曆春節落點差異，國內通膨率預計在2月出現季節性跳升。主計總處將於6日發布2月消費者物價指數（CPI），預估2月因有春...

房市交易低迷 業者盼管制精準化

去年房市低潮延續至今年初。六都地政局資料顯示，今年前兩月六都合計買賣移轉棟數為兩萬八七一七棟，較去年同期減少百分之三點七，整體交易量仍在低檔盤整。中華民國不動產聯盟總會新任理事長黃啟倫昨說，政策既已發揮效果，就應思考退場或調整的時機，避免過度治療導致市場硬著陸。

