快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

聽新聞
0:00 / 0:00

穩定物價 政院4日開會

經濟日報／ 記者歐芯萌余弦妙／台北報導

行政院長卓榮泰昨（2）日針對中東情勢召開跨部會會議，盤點能源、物價、股匯市等應對及整備情形。針對物價衝擊，行政院副院長鄭麗君明日將召開穩定物價小組會議，預做因應及準備。

包括汽柴油、水泥等關鍵物資租稅減免措施，原定實施至3月底。據了解，由於中東情勢持續變化，將牽動國際能源供給，連帶影響物價，為發揮穩定物價效果，會中可能拍板關鍵物資降稅再次延長。

另外，賴清德總統關切相關情勢，針對美國、以色列對伊朗發動空襲，中東區域緊張情勢升高，賴總統與國安團隊昨日仍持續掌握相關情勢發展，政府已啟動相關應變機制，持續緊盯後續變化，並審慎因應。

卓榮泰昨日上午臨時取消公開行程，邀集財政部、金管會、外交部及經濟部召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為。

會議中，財政部及金管會報告，目前股匯市波動情形尚在預期及可控範圍之內；外交部指出、目前各駐館處人員皆已啟動緊急應變機制並與當地國人保持聯繫。

卓榮泰在聽取各部會報告後表示，對於不可預知的戰事，各部會仍需審慎應對，密切注意國際情勢發展。

他請金管會及財政部持續觀察股匯市動態；請外交部盡力維護各駐館處人員安全，並全力協助當地僑胞及國人，尤其目前尚有觀光、旅行團仍滯留當地，請外交部與交通部瞭解並協助食、宿問題及離境移動狀況。

以色列 鄭麗君 交通部

延伸閱讀

中東戰火升溫！卓揆急召4部會令啟動能源應變、穩定物價

中東戰火衝擊油價！卓揆緊盯情勢聽取報告綠委盼確保民生供應

美伊戰事／台灣64團1,725旅客受影響

中東地區3千餘僑民 卓榮泰：大部分館處都正常運作能協助

相關新聞

供電挑戰 曾文生：用電增量 高達2.5倍

ＡＩ產業持續快速擴張，半導體建廠潮帶動用電需求急速攀升，台電根據建廠計畫評估，二○二六年至二○三○年新增用電需求將超過五百萬瓩、約五點三至五點四ＧＷ，平均每年增加約一百萬瓩。台電董事長曾文生昨說，「這對台電來講，是從未遇過的現象，也是重大挑戰」，「我們需要把電源開發重新做一個系統性的檢討」。

最大LNG來源國卡達停產…進口能源 經部啟動應變

美伊戰火對全球及台灣能源供給形成壓力，據統計，2025年台灣自卡達進口原油占比6%，天然氣占比達33.7%。經濟部將啟動能源應變小組，協調能源供給來源。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

穩定物價 政院4日開會

行政院長卓榮泰昨（2）日針對中東情勢召開跨部會會議，盤點能源、物價、股匯市等應對及整備情形。針對物價衝擊，行政院副院長鄭麗君明日將召開穩定物價小組會議，預做因應及準備。

LNG 現貨價格飆漲牽動電價 工具機、玻陶、零售業叫苦

台灣液化天然氣（LNG）最大進口國卡達，因荷姆茲海峽遭封鎖，恐造成LNG現貨價格飆漲，甚至進一步牽動電價，各大產業莫不喊苦，包括工具機、玻陶、零售等外銷與內需領域將受衝擊，各業者齊喊「壓力山大」。

退休基金元月大賺4,874億 勞動基金進帳3,946億元 創單月新高

政府三大退休基金持續大賺，包含勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，合計元月收益4,874.9億元。其中，因台股元月大漲，勞動基金元月單月進帳3,946.8億元，刷新單月新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。