穩定物價 政院4日開會

行政院長卓榮泰昨（2）日針對中東情勢召開跨部會會議，盤點能源、物價、股匯市等應對及整備情形。針對物價衝擊，行政院副院長鄭麗君明日將召開穩定物價小組會議，預做因應及準備。

包括汽柴油、水泥等關鍵物資租稅減免措施，原定實施至3月底。據了解，由於中東情勢持續變化，將牽動國際能源供給，連帶影響物價，為發揮穩定物價效果，會中可能拍板關鍵物資降稅再次延長。

另外，賴清德總統關切相關情勢，針對美國、以色列對伊朗發動空襲，中東區域緊張情勢升高，賴總統與國安團隊昨日仍持續掌握相關情勢發展，政府已啟動相關應變機制，持續緊盯後續變化，並審慎因應。

卓榮泰昨日上午臨時取消公開行程，邀集財政部、金管會、外交部及經濟部召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為。

會議中，財政部及金管會報告，目前股匯市波動情形尚在預期及可控範圍之內；外交部指出、目前各駐館處人員皆已啟動緊急應變機制並與當地國人保持聯繫。

卓榮泰在聽取各部會報告後表示，對於不可預知的戰事，各部會仍需審慎應對，密切注意國際情勢發展。

他請金管會及財政部持續觀察股匯市動態；請外交部盡力維護各駐館處人員安全，並全力協助當地僑胞及國人，尤其目前尚有觀光、旅行團仍滯留當地，請外交部與交通部瞭解並協助食、宿問題及離境移動狀況。