房市交易低迷 業者盼管制精準化

去年房市低潮延續至今年初。六都地政局資料顯示，今年前兩月六都合計買賣移轉棟數為兩萬八七一七棟，較去年同期減少百分之三點七，整體交易量仍在低檔盤整。中華民國不動產聯盟總會新任理事長黃啟倫昨說，政策既已發揮效果，就應思考退場或調整的時機，避免過度治療導致市場硬著陸。

根據統計，今年前兩月區域表現出現分歧，台北市、新北市、台南市小幅成長；桃園衰退百分之六、高雄市衰退百分之八點七、台中衰退百分之十六點五則為六都減幅最大。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶說，在全台買氣趨冷下，買盤回歸蛋黃區市場，北市因機能成熟與保值性高，具支撐力；台南則受惠南科議題與交屋潮，帶動移轉量上揚。

至於單看二月，六都衰退逾三成，創二○一七年以來同期新低。業者指出，今年春節幾乎完整落在二月，加上連假，工作天數大減，使單月數據呈現急凍現象，具有明顯季節性因素。

對於政府的房市管制措施，黃啟倫提出三大訴求，包括信用管制應進入精準化調整階段、第二戶貸款採差別化管理，以及避免在台灣住宅自有率高達八成四的結構下，因政策過度收縮而引發系統性風險。他指出，不動產並非單一產業，而是一條涵蓋土地開發、營造施工、建材供應、不動產經紀與物業管理的完整產業鏈，支撐超過兩百萬名從業人員生計，政策調整須兼顧產業穩定。

黃啟倫說，第二戶貸款限制可區分投資性購屋與自住換屋需求，因生育、奉養長輩或工作調動產生的換屋，不應與投機炒作一體適用管制思維。在社會住宅供給逐步到位後，住宅政策也應回歸機制與彈性調整，在穩定市場與避免系統性風險之間取得平衡。