房市交易低迷 業者盼管制精準化

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
去年房市低潮延續至今年初。圖／聯合報系資料照片
去年房市低潮延續至今年初。圖／聯合報系資料照片

去年房市低潮延續至今年初。六都地政局資料顯示，今年前兩月六都合計買賣移轉棟數為兩萬八七一七棟，較去年同期減少百分之三點七，整體交易量仍在低檔盤整。中華民國不動產聯盟總會新任理事長黃啟倫昨說，政策既已發揮效果，就應思考退場或調整的時機，避免過度治療導致市場硬著陸。

根據統計，今年前兩月區域表現出現分歧，台北市、新北市、台南市小幅成長；桃園衰退百分之六、高雄市衰退百分之八點七、台中衰退百分之十六點五則為六都減幅最大。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶說，在全台買氣趨冷下，買盤回歸蛋黃區市場，北市因機能成熟與保值性高，具支撐力；台南則受惠南科議題與交屋潮，帶動移轉量上揚。

至於單看二月，六都衰退逾三成，創二○一七年以來同期新低。業者指出，今年春節幾乎完整落在二月，加上連假，工作天數大減，使單月數據呈現急凍現象，具有明顯季節性因素。

對於政府的房市管制措施，黃啟倫提出三大訴求，包括信用管制應進入精準化調整階段、第二戶貸款採差別化管理，以及避免在台灣住宅自有率高達八成四的結構下，因政策過度收縮而引發系統性風險。他指出，不動產並非單一產業，而是一條涵蓋土地開發、營造施工、建材供應、不動產經紀與物業管理的完整產業鏈，支撐超過兩百萬名從業人員生計，政策調整須兼顧產業穩定。

黃啟倫說，第二戶貸款限制可區分投資性購屋與自住換屋需求，因生育、奉養長輩或工作調動產生的換屋，不應與投機炒作一體適用管制思維。在社會住宅供給逐步到位後，住宅政策也應回歸機制與彈性調整，在穩定市場與避免系統性風險之間取得平衡。

半導體、AI 太吃電！台電估未來五年新增逾 5GW 用電 挑戰前所未見

電力即國力。台電董事長曾文生2日表示，依台電掌握半導體等相關建廠計畫，2026年至2030年預估新增用電逾500萬瓩（5GW），平均一年將新增100萬瓩，這是台電從未遇過現象、也是重大挑戰，台電必須重新系統性檢討電源開發。

美伊戰事衝擊我天然氣、原油供應？曾文生估首波衝擊2周後顯現 約影響6艘船

台電董事長曾文生2日坦言，「今年變數多」，從中東進口油氣均會經過荷莫茲海峽，影響估會在3月15日之後發生，我國約有2周時間反應，估計第一波影響船隻約5、6艘。他認為，現要以穩定供應為優先。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

4日發布…外銷訂單 估連12月正成長

經濟部將在4日發布1月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，加上春節落點與去年不同，經濟部預估，1月接單金額700至720...

春節效應 2月CPI約增2%

隨農曆春節落點差異，國內通膨率預計在2月出現季節性跳升。主計總處將於6日發布2月消費者物價指數（CPI），預估2月因有春...

