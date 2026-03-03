快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

聽新聞
0:00 / 0:00

最大LNG來源國卡達停產…進口能源 經部啟動應變

經濟日報／ 記者江睿智歐芯萌、編譯易起宇劉忠勇／綜合報導
據統計，2025年台灣自卡達進口原油占比6%，天然氣占比達33.7%。圖為台灣的中油公司液化天然氣運輸船。中油／提供
據統計，2025年台灣自卡達進口原油占比6%，天然氣占比達33.7%。圖為台灣的中油公司液化天然氣運輸船。中油／提供

美伊戰火對全球及台灣能源供給形成壓力，據統計，2025年台灣自卡達進口原油占比6%，天然氣占比達33.7%。經濟部將啟動能源應變小組，協調能源供給來源。

卡達能源遭伊朗無人機攻擊，宣布停產液化天然氣（LNG）與相關產品，沙烏地阿拉伯也傳出一家煉油廠遭無人機空襲而預防性關閉，使情況更加嚴峻。

經濟部昨（2）日表示，國際油、氣價格及供給，將隨戰事升溫而有波動風險。短期內已掌握油氣船隻抵港不受影響，長期亦有備援規畫，確保穩定供電。

外界關注，經濟部將在3月召開電價費率審議會，決定4月電價，美伊戰火是否牽動電價？台電董事長曾文生昨日坦言，「今年變數多」，距離電價審議會尚有一段時間，後續仍待觀察。

「現階段要穩定供應，」曾文生表示，台灣仍有油、氣來自中東，會經過荷姆茲海峽，因中東航線約14天，影響估會在3月15日後發生，相當於我國約有兩周反應時間，第一波影響船隻約五、六艘，占全年船隻比率不高，也還有其他航路天然氣來源。

曾文生坦言，荷姆茲海峽危機多久能解除還很難說，但只要能源供應不穩定，就會影響通膨，後續降息就不太可能發生，牽動全球經濟。

卡達是僅次於美國的全球最大LNG供應國，也是台灣LNG最大進口來源。高盛集團指出，若荷姆茲海峽停止通航持續一個月，亞洲LNG現貨價格可能飆漲130%，達到每百萬英熱單位25美元。

卡達能源聲明表示，因設施遭伊朗無人機攻擊，已暫停LNG和相關產品生產。經濟部官員昨日對此表示，因情勢尚不明確，難以評估是短期或長期影響，暫不予回應。經濟部已請中油先行因應，由其他來源替代。作為歐洲基準的荷蘭天然氣近月期貨價格一度應聲漲近50%，為近四年來最大單日漲幅。

卡達 天然氣 能源

延伸閱讀

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

3月審電價 曾文生：氣價影響成本、持續觀察美伊情勢

日本逾9成原油仰賴進口 高市：全力確保穩定供應

美伊戰事持續台灣將斷氣斷油？經濟部這麼說

相關新聞

供電挑戰 曾文生：用電增量 高達2.5倍

ＡＩ產業持續快速擴張，半導體建廠潮帶動用電需求急速攀升，台電根據建廠計畫評估，二○二六年至二○三○年新增用電需求將超過五百萬瓩、約五點三至五點四ＧＷ，平均每年增加約一百萬瓩。台電董事長曾文生昨說，「這對台電來講，是從未遇過的現象，也是重大挑戰」，「我們需要把電源開發重新做一個系統性的檢討」。

最大LNG來源國卡達停產…進口能源 經部啟動應變

美伊戰火對全球及台灣能源供給形成壓力，據統計，2025年台灣自卡達進口原油占比6%，天然氣占比達33.7%。經濟部將啟動能源應變小組，協調能源供給來源。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

穩定物價 政院4日開會

行政院長卓榮泰昨（2）日針對中東情勢召開跨部會會議，盤點能源、物價、股匯市等應對及整備情形。針對物價衝擊，行政院副院長鄭麗君明日將召開穩定物價小組會議，預做因應及準備。

LNG 現貨價格飆漲牽動電價 工具機、玻陶、零售業叫苦

台灣液化天然氣（LNG）最大進口國卡達，因荷姆茲海峽遭封鎖，恐造成LNG現貨價格飆漲，甚至進一步牽動電價，各大產業莫不喊苦，包括工具機、玻陶、零售等外銷與內需領域將受衝擊，各業者齊喊「壓力山大」。

退休基金元月大賺4,874億 勞動基金進帳3,946億元 創單月新高

政府三大退休基金持續大賺，包含勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金，合計元月收益4,874.9億元。其中，因台股元月大漲，勞動基金元月單月進帳3,946.8億元，刷新單月新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。