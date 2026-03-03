最大LNG來源國卡達停產…進口能源 經部啟動應變

美伊戰火對全球及台灣能源供給形成壓力，據統計，2025年台灣自卡達進口原油占比6%，天然氣占比達33.7%。經濟部將啟動能源應變小組，協調能源供給來源。

卡達能源遭伊朗無人機攻擊，宣布停產液化天然氣（LNG）與相關產品，沙烏地阿拉伯也傳出一家煉油廠遭無人機空襲而預防性關閉，使情況更加嚴峻。

經濟部昨（2）日表示，國際油、氣價格及供給，將隨戰事升溫而有波動風險。短期內已掌握油氣船隻抵港不受影響，長期亦有備援規畫，確保穩定供電。

外界關注，經濟部將在3月召開電價費率審議會，決定4月電價，美伊戰火是否牽動電價？台電董事長曾文生昨日坦言，「今年變數多」，距離電價審議會尚有一段時間，後續仍待觀察。

「現階段要穩定供應，」曾文生表示，台灣仍有油、氣來自中東，會經過荷姆茲海峽，因中東航線約14天，影響估會在3月15日後發生，相當於我國約有兩周反應時間，第一波影響船隻約五、六艘，占全年船隻比率不高，也還有其他航路天然氣來源。

曾文生坦言，荷姆茲海峽危機多久能解除還很難說，但只要能源供應不穩定，就會影響通膨，後續降息就不太可能發生，牽動全球經濟。

卡達是僅次於美國的全球最大LNG供應國，也是台灣LNG最大進口來源。高盛集團指出，若荷姆茲海峽停止通航持續一個月，亞洲LNG現貨價格可能飆漲130%，達到每百萬英熱單位25美元。

卡達能源聲明表示，因設施遭伊朗無人機攻擊，已暫停LNG和相關產品生產。經濟部官員昨日對此表示，因情勢尚不明確，難以評估是短期或長期影響，暫不予回應。經濟部已請中油先行因應，由其他來源替代。作為歐洲基準的荷蘭天然氣近月期貨價格一度應聲漲近50%，為近四年來最大單日漲幅。