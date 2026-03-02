快訊

核三今夏二階段大修 再運轉計畫3月底前送核安會

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

國內面臨ＡＩ發展而導致電力需求持續攀升，核能議題備受關注。台電表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，將如期於三月底前提送核安會；此外，針對核三廠自主安全檢查進度，台電已於春節前與原廠西屋公司簽約，西屋技術人員將陸續進駐核三廠展開設備老化分析等相關工作。

台電董事長曾文生昨說，再運轉計畫的核心在於確認電廠能恢復至執照中止前的安全狀態，包括設備妥善率、人員編制與操作員執照等皆須符合規定。自主安全檢查原預估需時十八至廿四個月，後續再由核安會審查。

曾文生表示，核三廠去年五月停機後，即展開大修與維護作業，並獲經濟部同意進行兩部機組的大修工程，今年夏季將進行第二階段作業，以確保設備維持在可運轉狀態。

最核心的安全檢查是核島區設備老化分析及老化時限分析，曾文生說，設備老化檢查須與核三設計原廠西屋公司合作，量測核三廠兩座機組核島區設備，在經過四十年運轉後老化程度及狀況，以及根據老化曲線，能否符合未來申請展延執照所需的時間。

設計原廠負責的是核島區，其餘機組設備的穩定性及維護更新，則由國內的工研院、國研院負責安全評估。

至於申請展延年限，曾文生指出，仍不清楚核安會的規定為何，不同國家有不同制度，有的國家是每十年來申請展延一次，有的國家是一次可以申請廿年，台灣的核電廠展延期限等規定，要依照核安會的決定辦理。

曾文生表示，核三的再運轉計畫及自主安全檢查會先進行，核二不會一起處理，一個廠一個廠來。

