快訊

蘋果深夜發新品！iPhone 17e「入門級完全體」加量不加價、還有M4 iPad Air

聽新聞
0:00 / 0:00

供電挑戰 曾文生：用電增量 高達2.5倍

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
科技業用電需求今年起進入高峰，台電預估未來五年平均每年新增用電需求一百萬瓩，是過去的二到二點五倍，台電董事長曾文生坦言從未遇過，也是重大挑戰。本報資料照片
科技業用電需求今年起進入高峰，台電預估未來五年平均每年新增用電需求一百萬瓩，是過去的二到二點五倍，台電董事長曾文生坦言從未遇過，也是重大挑戰。本報資料照片

ＡＩ產業持續快速擴張，半導體建廠潮帶動用電需求急速攀升，台電根據建廠計畫評估，二○二六年至二○三○年新增用電需求將超過五百萬瓩、約五點三至五點四ＧＷ，平均每年增加約一百萬瓩。台電董事長曾文生昨說，「這對台電來講，是從未遇過的現象，也是重大挑戰」，「我們需要把電源開發重新做一個系統性的檢討」。

曾文生指出，半導體產業在台灣的投資非常顯著，而且規模很大，用電量不輸資料中心，一個晶圓廠基本用電量是兩百ＭＷ，根據半導體與ＡＩ領域，包含晶圓代工、記憶體、封裝與伺服器等相關產業鏈目前已知的擴廠需求，台電精準預計用電量超過五百萬瓩（五ＧＷ），平均一年增加一百萬瓩用電量。

以一個新燃氣機組裝置容量一三○萬瓩來算，等於每年要新蓋一個燃氣機組，才能因應半導體與ＡＩ相關產業新增的用電需求。

曾文生說，過去十年來，台灣用電量負載平均一年增加四十萬至五十萬瓩，但台灣在接下來的五年，將面臨用電成長量是過去的二至二點五倍的壓力。

曾文生指出，以前針對電源開發與用電負載成長的評估是估計值，就是把經濟成長等因子加入，民生及商業用電量全年度需求相對穩定，增幅有限，但接下來的五年，在全球ＡＩ需求的拉動下，會有明確的用電成長，台電計算出來的預計用電量是五點三至五點四ＧＷ，如果加上周邊產業的一併成長，可能用電量可能高於此預計數。

曾文生強調，此用電成長數字並非預估值，而是依據企業已排定的投資與建廠計畫統計而來，是「預計量」。新增需求主要來自半導體供應鏈，包括晶圓代工龍頭台積電、封裝測試廠日月光投控，以及記憶體大廠美光科技、南亞科技等。

台電估算，一座晶圓廠基本用電量約兩百ＭＷ，且稼動率高達九成、九成五，遠高於發電機組七成至七成五的平均運轉率，因此在供電規劃上必須布署更多的機組。

他也說，近來廠商投資找到地，「第一件事就問電」，廠商開始往供電充裕地方移動，有些企業也開始興建客製化變電站。台電為此正加速新設特高壓變電站與強化輸電系統，目標將變電站從取得土地到供電的時程壓縮至五年內，而不要再像松湖變電站一樣，延宕超過廿年。

中央大學教授梁啟源表示，能源署去年下修未來十年電力需求年均成長率，從百分之二點八下修至百分之一點七顯然有問題，如今台電因ＡＩ需求而提高預估是合理的，但台電對於新增發電機組的進度可能過於樂觀，電源供應計畫的變數很大，過去經驗顯示，按表實現的可能性偏低，例如再生能源建置速度就嚴重落後。

值得注意的是，台灣去年傳統產業經濟萎縮，導致整體電力需求成長放緩，但傳產今年幾乎不可能再繼續萎縮下去，梁啟源認為，未來整體電力需求只會更高，無法以傳產的萎縮來抵銷。

台電 半導體 晶圓代工 AI 用電

延伸閱讀

核三廠何時重啟？台電：已與原廠展開分析 3月提再運轉計畫給核安會

半導體、AI 太吃電！台電估未來五年新增逾 5GW 用電 挑戰前所未見

台電：半導體及AI用電 未來5年需求創下年均增量2倍

樂事綠能財報／重電旺！2025年全年 EPS 1.01元 創近4年新高

相關新聞

半導體、AI 太吃電！台電估未來五年新增逾 5GW 用電 挑戰前所未見

電力即國力。台電董事長曾文生2日表示，依台電掌握半導體等相關建廠計畫，2026年至2030年預估新增用電逾500萬瓩（5GW），平均一年將新增100萬瓩，這是台電從未遇過現象、也是重大挑戰，台電必須重新系統性檢討電源開發。

美伊戰事衝擊我天然氣、原油供應？曾文生估首波衝擊2周後顯現 約影響6艘船

台電董事長曾文生2日坦言，「今年變數多」，從中東進口油氣均會經過荷莫茲海峽，影響估會在3月15日之後發生，我國約有2周時間反應，估計第一波影響船隻約5、6艘。他認為，現要以穩定供應為優先。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

4日發布…外銷訂單 估連12月正成長

經濟部將在4日發布1月外銷訂單金額統計。在AI需求帶動下，加上春節落點與去年不同，經濟部預估，1月接單金額700至720...

春節效應 2月CPI約增2%

隨農曆春節落點差異，國內通膨率預計在2月出現季節性跳升。主計總處將於6日發布2月消費者物價指數（CPI），預估2月因有春...

房市交易低迷 業者盼管制精準化

去年房市低潮延續至今年初。六都地政局資料顯示，今年前兩月六都合計買賣移轉棟數為兩萬八七一七棟，較去年同期減少百分之三點七，整體交易量仍在低檔盤整。中華民國不動產聯盟總會新任理事長黃啟倫昨說，政策既已發揮效果，就應思考退場或調整的時機，避免過度治療導致市場硬著陸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。