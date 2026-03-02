供電挑戰 曾文生：用電增量 高達2.5倍

ＡＩ產業持續快速擴張，半導體建廠潮帶動用電需求急速攀升，台電根據建廠計畫評估，二○二六年至二○三○年新增用電需求將超過五百萬瓩、約五點三至五點四ＧＷ，平均每年增加約一百萬瓩。台電董事長曾文生昨說，「這對台電來講，是從未遇過的現象，也是重大挑戰」，「我們需要把電源開發重新做一個系統性的檢討」。

曾文生指出，半導體產業在台灣的投資非常顯著，而且規模很大，用電量不輸資料中心，一個晶圓廠基本用電量是兩百ＭＷ，根據半導體與ＡＩ領域，包含晶圓代工、記憶體、封裝與伺服器等相關產業鏈目前已知的擴廠需求，台電精準預計用電量超過五百萬瓩（五ＧＷ），平均一年增加一百萬瓩用電量。

以一個新燃氣機組裝置容量一三○萬瓩來算，等於每年要新蓋一個燃氣機組，才能因應半導體與ＡＩ相關產業新增的用電需求。

曾文生說，過去十年來，台灣用電量負載平均一年增加四十萬至五十萬瓩，但台灣在接下來的五年，將面臨用電成長量是過去的二至二點五倍的壓力。

曾文生指出，以前針對電源開發與用電負載成長的評估是估計值，就是把經濟成長等因子加入，民生及商業用電量全年度需求相對穩定，增幅有限，但接下來的五年，在全球ＡＩ需求的拉動下，會有明確的用電成長，台電計算出來的預計用電量是五點三至五點四ＧＷ，如果加上周邊產業的一併成長，可能用電量可能高於此預計數。

曾文生強調，此用電成長數字並非預估值，而是依據企業已排定的投資與建廠計畫統計而來，是「預計量」。新增需求主要來自半導體供應鏈，包括晶圓代工龍頭台積電、封裝測試廠日月光投控，以及記憶體大廠美光科技、南亞科技等。

台電估算，一座晶圓廠基本用電量約兩百ＭＷ，且稼動率高達九成、九成五，遠高於發電機組七成至七成五的平均運轉率，因此在供電規劃上必須布署更多的機組。

他也說，近來廠商投資找到地，「第一件事就問電」，廠商開始往供電充裕地方移動，有些企業也開始興建客製化變電站。台電為此正加速新設特高壓變電站與強化輸電系統，目標將變電站從取得土地到供電的時程壓縮至五年內，而不要再像松湖變電站一樣，延宕超過廿年。

中央大學教授梁啟源表示，能源署去年下修未來十年電力需求年均成長率，從百分之二點八下修至百分之一點七顯然有問題，如今台電因ＡＩ需求而提高預估是合理的，但台電對於新增發電機組的進度可能過於樂觀，電源供應計畫的變數很大，過去經驗顯示，按表實現的可能性偏低，例如再生能源建置速度就嚴重落後。

值得注意的是，台灣去年傳統產業經濟萎縮，導致整體電力需求成長放緩，但傳產今年幾乎不可能再繼續萎縮下去，梁啟源認為，未來整體電力需求只會更高，無法以傳產的萎縮來抵銷。