快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

卡達能源停產 影響台灣天然氣進口

聯合報／ 本報記者／連線報導

卡達國營能源公司卡達能源遭伊朗無人機攻擊，宣布停產液化天然氣（ＬＮＧ）與相關產品。經濟部本月將召開電價費率審議會，能源價格是否牽動四月電價？台電董事長曾文生昨說，「今年變數多」，天然氣價格是影響電價平均成本的重要因子，但目前距離電價審議會還有一段時間，全球各預測機構也會重新預估。

裝載ＬＮＧ運輸船目前暫時放棄原定開往卡達或阿聯的計畫，大多數船東和交易商都選擇避開荷姆茲海峽。卡達是僅次於美國的全球最大ＬＮＧ供應國，也是台灣ＬＮＧ最大進口來源，高盛集團指出，荷姆茲海峽若停止通航持續一個月，亞洲ＬＮＧ現貨價格可能飆漲百分之一三○。

對於卡達能源宣布停產ＬＮＧ，經濟部官員昨說，情勢尚不明確，難以評估影響。中油表示，目前供應商都按照原本計畫裝貨與運輸，國內油、氣供應不會受到影響，即便短期價格有波動，中油也有吸收機制。

至於中東戰事對國內油氣供應的影響，曾文生指出，向中東地區採購天然氣的船運航程約十四天，因此封鎖前就駛出荷姆茲海峽的ＬＮＧ船，即三月十五日以前抵港的船隻就不受影響，預估三月會受影響的船隻約五、六艘，占比沒有很大，但中油可能要找其他氣源調節，中油也向台電承諾會努力。

曾文生也說，春節前，日本與南韓都有拉貨，由於台電發電所需的天然氣要向中油買，因此中油能否穩定供應，台電高度關心，雙方建立群組同步調度天然氣，以維持儲槽的高效運轉。

經濟部電價費率審議會本月開會，去年台電大賺，但今年一月有委內瑞拉事件，二月又有美以聯合攻打伊朗，能源價格短期內波動可能不小。曾文生坦言，今年變數多，天然氣價格當然會是影響整個電力的平均成本的重要因素，現在離電價審議會決定電價方案還有一段時間，可再觀察國際情勢的變化。荷姆茲海峽危機多久能解除還很難說，但只要能源供應不穩定就會影響通膨，後續降息就不太可能發生，牽動全球經濟。

行政院長卓榮泰昨要求各部會審慎應對，另請行政院副院長鄭麗君召開穩定物價小組會議。外交部昨天協助二位民眾自以色列撤離至約旦，目前仍以護僑為主，暫無全面撤僑計畫。

卡達 天然氣價格 能源

相關新聞

供電挑戰 曾文生：用電增量 高達2.5倍

ＡＩ產業持續快速擴張，半導體建廠潮帶動用電需求急速攀升，台電根據建廠計畫評估，二○二六年至二○三○年新增用電需求將超過五百萬瓩、約五點三至五點四ＧＷ，平均每年增加約一百萬瓩。台電董事長曾文生昨說，「這對台電來講，是從未遇過的現象，也是重大挑戰」，「我們需要把電源開發重新做一個系統性的檢討」。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

AI 效應…台電五年供電挑戰大 必須系統性檢討能源開發

台電董事長曾文生昨（2）日表示，依台電掌握半導體等相關建廠計畫，2026年至2030年預估新增用電逾500萬瓩（5GW），平均一年將新增100萬瓩，這是重大挑戰，台電必須系統性檢討電源開發。

核三廠重啟計畫 跨步

因半導體及AI推升用電大幅成長，外界關注核電廠重啟進度。台電董事長曾文生昨（2）日表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，預計3月底前提交給經濟部，轉給核安會；台電已於2月13日與西屋簽約，西屋原廠技術人員已陸續進駐核三廠，展開相關工作。

卡達國營能源公司卡達能源遭伊朗無人機攻擊，宣布停產液化天然氣（ＬＮＧ）與相關產品。經濟部本月將召開電價費率審議會，能源價格是否牽動四月電價？台電董事長曾文生昨說，「今年變數多」，天然氣價格是影響電價平均成本的重要因子，但目前距離電價審議會還有一段時間，全球各預測機構也會重新預估。

核三今夏二階段大修 再運轉計畫3月底前送核安會

國內面臨ＡＩ發展而導致電力需求持續攀升，核能議題備受關注。台電表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，將如期於三月底前提送核安會；此外，針對核三廠自主安全檢查進度，台電已於春節前與原廠西屋公司簽約，西屋技術人員將陸續進駐核三廠展開設備老化分析等相關工作。

