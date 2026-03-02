快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
李鎮宇：美伊戰爭對國際油價的衝擊恐會延長4到10周。 圖／台新提供
李鎮宇：美伊戰爭對國際油價的衝擊恐會延長4到10周。 圖／台新提供

美伊戰爭爆發，不只股市，國際油價的變動也受到高度矚目，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇表示，原本有四個模擬情境，但本來預估只有軍事基地會被攻擊，現在攻擊的範圍已經擴大到其他的基礎設施，因此恐怕戰爭時間更長，且4-10周內將造成大約0.8~1.5百萬桶原油供應衝擊，均價將維持高位，在每桶75~85元會更久。

李鎮宇認為，美伊真正戰場在油價，美國與以色列聯手攻打伊朗，這不是單純的軍事戰爭，而是一場牽動全球資產定價的壓力測試，他強調，真正要看的，「是飛彈庫存表，是油價定價權，是利率曲線會不會因此轉彎。」

在他看來，川普已經打定主意，上半年的高油價，是為下半年低油價做鋪陳。如果油價也跟著回落，那麼這場戰事對全球資產的衝擊，反而會成為一次重新布局的機會。因此他進而指出，真正決定這場仗輸贏的，不是誰的飛彈飛得更遠，而是誰能撐到油價回落、利率轉向的那一刻：戰場在中東，勝負卻寫在油價曲線與利率曲線的交會處。

李鎮宇認爲，這一輪美以對伊朗的打擊，規模比去年更大，節奏更快，而且從杜拜受到攻擊，代表戰火已經外溢。李鎮宇強調，真正的戰場，其實在油價，美國這次出手，軍事是工具，能源才是核心，油價牽動通膨，通膨牽動利率，利率牽動股債估值，這條傳導鏈，比任何一枚飛彈都更有殺傷力。

李鎮宇分析，如果油價長期掛在90甚至100美元，通膨壓力就難以下來。6月新任聯準會主席華許即將上任，若能源價格壓不住，降息空間就被鎖死。市場原本期待上半年有機會啟動寬鬆，如今戰火升溫，預期自然往後遞延。

李鎮宇指出，倘若情境並非如此，如果上半年承受油價震盪，換來下半年供給穩定、油價回落，那對川普而言，是一筆有利可圖的交易。短期高油價，是成本；長期定價權，是目標。

李鎮宇分析，只要荷姆茲海峽沒有長期封鎖，全球原油供應沒有出現結構性缺口，高油價就難以維持。從伊朗的飛彈庫存、發射載具、彈藥產能的結構來看，衝突強度是有天花板的。當市場確認這不是長期全面戰爭，而是可計算的風險溢價，油價自然會回吐。

對於油價回落，通膨鬆動的重要性，李鎮宇分析，如此一來新任聯準會主席才有空間鋪出較平坦的降息路徑。

在台新投顧所模擬的四種情境裡，原本可能性最高的情境是雙方維持有限度打擊，打軍事基地為主，伴隨短暫航運摩擦，而油輪運輸延誤、保險溢價上升，而非基礎設施損壞，戰事持續在1-3周，造成0~0.5百萬桶供應中斷，布蘭特原油或許短暫上漲至每桶80美元之後會回歸到60到70美元。

但李鎮宇表示，最新的情勢已經有所變化，現在恐怕會以產油國局部出口中斷，打擊到部分石油基礎設施，但無航運重大障礙這種可能性升高，恐怕戰爭時間更長，且4-10周內將造成大約0.8~1.5 百萬桶供應衝擊，油均價將維持高位，會在每桶75~85元更久的時間。

