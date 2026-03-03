聽新聞
核三廠重啟計畫 跨步
因半導體及AI推升用電大幅成長，外界關注核電廠重啟進度。台電董事長曾文生昨（2）日表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，預計3月底前提交給經濟部，轉給核安會；台電已於2月13日與西屋簽約，西屋原廠技術人員已陸續進駐核三廠，展開相關工作。
曾文生表示，核三廠自主安全檢查，台電會按部就班、並且盡快進行。至於何時重啟？曾文生則未鬆口。
曾文生說，核三廠停機後，經濟部已同意兩部機組進行大修維護工作，第一階段已於去年完成，今年夏天會進行第二階段工作。
