AI 效應…台電五年供電挑戰大 必須系統性檢討能源開發

台電董事長曾文生昨（2）日表示，依台電掌握半導體等相關建廠計畫，2026年至2030年預估新增用電逾500萬瓩（5GW），平均一年將新增100萬瓩，這是重大挑戰，台電必須系統性檢討電源開發。

曾文生表示，台灣是AI的前沿，是AI應用的前端，包括AI伺服器及晶片製造等，台灣以半導體為主產業規模龐大，用電也不會比AI資料中心少，一座晶圓廠用電就要200萬瓩。他指出，台電估算整個半導體產業，包括晶圓代工、封裝測試、記憶體如美光、南亞科的擴建等計畫，未來五年用電新增5.3GW至5.4GW，若再加上AI等周邊相關成長，用電需求將會更高。

曾文生表示，預計未來五年間，一年平均新增100萬瓩，相較過去十年平均用電負載增加40至50萬瓩，用電成長將是過去二倍至2.5倍，這是台電從未遇見過的挑戰。台電必須將所有電源開發進行系統性檢討，以滿足國內用電需求。

他表示，電源開發方面，今年將有興達新燃氣2、3號機與台中新1、2號機共四部機組陸續上線，今年將有總裝置容量達520萬瓩的機組同時投入試運轉工作，規模前所未有。