攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

AI 效應…台電五年供電挑戰大 必須系統性檢討能源開發

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
AI效應，台電五年供電挑戰大 。圖／聯合報系資料照片
台電董事長曾文生昨（2）日表示，依台電掌握半導體等相關建廠計畫，2026年至2030年預估新增用電逾500萬瓩（5GW），平均一年將新增100萬瓩，這是重大挑戰，台電必須系統性檢討電源開發。

曾文生表示，台灣是AI的前沿，是AI應用的前端，包括AI伺服器及晶片製造等，台灣以半導體為主產業規模龐大，用電也不會比AI資料中心少，一座晶圓廠用電就要200萬瓩。他指出，台電估算整個半導體產業，包括晶圓代工、封裝測試、記憶體如美光、南亞科的擴建等計畫，未來五年用電新增5.3GW至5.4GW，若再加上AI等周邊相關成長，用電需求將會更高。

曾文生表示，預計未來五年間，一年平均新增100萬瓩，相較過去十年平均用電負載增加40至50萬瓩，用電成長將是過去二倍至2.5倍，這是台電從未遇見過的挑戰。台電必須將所有電源開發進行系統性檢討，以滿足國內用電需求。

他表示，電源開發方面，今年將有興達新燃氣2、3號機與台中新1、2號機共四部機組陸續上線，今年將有總裝置容量達520萬瓩的機組同時投入試運轉工作，規模前所未有。

半導體 晶圓代工 用電

供電挑戰 曾文生：用電增量 高達2.5倍

ＡＩ產業持續快速擴張，半導體建廠潮帶動用電需求急速攀升，台電根據建廠計畫評估，二○二六年至二○三○年新增用電需求將超過五百萬瓩、約五點三至五點四ＧＷ，平均每年增加約一百萬瓩。台電董事長曾文生昨說，「這對台電來講，是從未遇過的現象，也是重大挑戰」，「我們需要把電源開發重新做一個系統性的檢討」。

去年經濟成長創15年新高 賴總統：今年施政目標拚經濟

賴清德總統今接見國家卓越成就獎等得獎人時指出，面對國際變局與美國關稅調整等挑戰，政府已啟動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」並持續與美方積極溝通，確保台灣取得的最佳待遇不打折扣；同時全力推動AI新十大建設，盼攜手業界提升產業競爭力，讓台灣這塊世界品牌持續發光發熱。

核三廠重啟計畫 跨步

因半導體及AI推升用電大幅成長，外界關注核電廠重啟進度。台電董事長曾文生昨（2）日表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，預計3月底前提交給經濟部，轉給核安會；台電已於2月13日與西屋簽約，西屋原廠技術人員已陸續進駐核三廠，展開相關工作。

卡達能源停產 影響台灣天然氣進口

卡達國營能源公司卡達能源遭伊朗無人機攻擊，宣布停產液化天然氣（ＬＮＧ）與相關產品。經濟部本月將召開電價費率審議會，能源價格是否牽動四月電價？台電董事長曾文生昨說，「今年變數多」，天然氣價格是影響電價平均成本的重要因子，但目前距離電價審議會還有一段時間，全球各預測機構也會重新預估。

核三今夏二階段大修 再運轉計畫3月底前送核安會

國內面臨ＡＩ發展而導致電力需求持續攀升，核能議題備受關注。台電表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，將如期於三月底前提送核安會；此外，針對核三廠自主安全檢查進度，台電已於春節前與原廠西屋公司簽約，西屋技術人員將陸續進駐核三廠展開設備老化分析等相關工作。

